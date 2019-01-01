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На Волині судитимуть працівників залізниці, які крали пальне з потягів

На Волині судитимуть працівників залізниці, які крали пальне з потягів
На Волині судитимуть працівників залізниці, які привласнили та розтратили дизельне пальне на суму понад 130 тисяч гривень.

Відомо, що із жовтня 2018 по червень 2019 року двоє працівників, перебуваючи на посадах машиністів локомотивів рухомого складу АТ «Укрзалізниця», систематично викрадали з паливної системи локомотивів дизельне пальне, привласнивши понад 5 його тонн вартістю понад 131 тис. грн, - інформує пресслужба прокуратури області

Крім того, в ході документування діяльності машиністів встановили, що збували вони викрадене пальне іншим посадовцям цього ж підприємства, які налагодили його збут населенню через облаштовані ними ж нелегальні «заправні станції».

У ході досудового розслідування обвинувачені щиро розкаялися у вчиненому та добровільно відшкодували державному підприємству завдану злочином шкоду.

Щодо скупників краденого пального досудове розслідування триває і їхнім діям також буде надано правову оцінку.

Зауважують, що згідно із санкцією ч.1 ст. 191 КК України, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



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Теги: пальне, потяг, суд
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