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Розшукують безвісти зниклого 42-річного жителя Луцького району

Розшукують безвісти зниклого 42-річного жителя Луцького району
Поліцейські розшукують 42-річного Сільчука Сергія Георгійовича, жителя села Великий Омеляник Луцького району.

Чоловік, 1 лютого цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження чоловіка невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: низького зросту, худощавийц, волосся русяве, очі синього кольору.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».


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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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