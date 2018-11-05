Розшукують безвісти зниклого 42-річного жителя Луцького району





Чоловік, 1 лютого цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження чоловіка невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: низького зросту, худощавийц, волосся русяве, очі синього кольору.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують 42-річного Сільчука Сергія Георгійовича, жителя села Великий Омеляник Луцького району.Чоловік, 1 лютого цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження чоловіка невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.Прикмети: низького зросту, худощавийц, волосся русяве, очі синього кольору.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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