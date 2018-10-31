Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО

Через яскраві традиції з кожним роком свято Хеловіну набуває все більшої популярності, зокрема в Луцьку.Відзначають його в ніч на День всіх святих – з 31 жовтня проти 1 листопада. Однак, зазвичай, підготовку до свята розпочинають за кілька тижнів.Атмосфера Хеловіну прослідковується скрізь, навіть на вулицях рідного міста. Так, в маленьких деталях можна розгледіти основні символи свята - гарбузи, кажани, павуки. Дехто готує навіть цілі композиції.Луцькі розважальні заклади до свята Хеловіну організовують тематичні вечірки, пропонують відвідувачам особливе меню, прикрашають інтер'єр та навіть підбирають моторошний дрес-код для персоналу.