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Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО

Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Через яскраві традиції з кожним роком свято Хеловіну набуває все більшої популярності, зокрема в Луцьку.

Відзначають його в ніч на День всіх святих – з 31 жовтня проти 1 листопада. Однак, зазвичай, підготовку до свята розпочинають за кілька тижнів.

Атмосфера Хеловіну прослідковується скрізь, навіть на вулицях рідного міста. Так, в маленьких деталях можна розгледіти основні символи свята - гарбузи, кажани, павуки. Дехто готує навіть цілі композиції.

Луцькі розважальні заклади до свята Хеловіну організовують тематичні вечірки, пропонують відвідувачам особливе меню, прикрашають інтер'єр та навіть підбирають моторошний дрес-код для персоналу.

Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО

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Теги: Хеловін, Луцьк, гарбузи
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