Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО

Напередодні Дня працівників соціальної сфери, який відзначатимуть в Україні цієї неділі, 3 листопада, у Волинській обласній державній адміністрації відбулися урочистості.Сьогодні, 31 жовтня, заступник голови ОДАпривітала всіх присутніх із професійним святом, відзначивши почесними грамотами і подяками, - повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.«Своєю непосильною працею ви приносите людям добро й радість. У соціальній сфері завжди відбуваються реформи, і ви їх з честю витримуєте. Ви перші зустрічаєте людей, слухаєте їх і намагаєтеся допомогти. Добра вам, витримки, здоров’я і терпіння. Знаходьте час для відпочинку, простих, але таких важливих речей», – звернулася до присутніх пані Світлана.Відтак, почесною грамотою Державного центру зайнятості України нагородили директора Луцького міського центру зайнятості. Подякою – директора Любомльської районної філії Волинського ОЦЗПочесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації отримали: директор Нововолинської міської філії Волинського ОЦЗ, завідувач сектору обліку розрахунків із дебіторами й кредиторами та матеріально-технічного забезпечення відділу бухгалтерського обліку Волинського ОЦЗ; начальник відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятостіПодяку голови Волинської обласної державної адміністрації отримали: заступник начальника відділу організації профнавчання Волинського ОЦЗ; провідний інспектор з роботи з персоналом відділу по роботі з персоналом Волинського ОЦЗЗа вагомий внесок у розвиток соціальної сфери, співпрацю, сприяння та створення умов для діяльності обласної організації профспілки працівників соціальної сфери; всебічної підтримки та з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівника соціальної сфери – подякою нагородили– начальника відділу бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Волинського ОЦЗ.Привітали працівників соціальної сфери й народні артисти України, вокальний квартет «Акорд», академічний камерний оркестр «Кантабіле» інші діячі мистецтва."Тож напередодні свята щиро бажаємо колегам миру, радості, достатку, добра і здоров’я, професійних здобутків та позитивних результатів", - йдеться у повідомленні.