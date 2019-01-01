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Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО

Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Напередодні Дня працівників соціальної сфери, який відзначатимуть в Україні цієї неділі, 3 листопада, у Волинській обласній державній адміністрації відбулися урочистості.

Сьогодні, 31 жовтня, заступник голови ОДА Світлана Мишковець привітала всіх присутніх із професійним святом, відзначивши почесними грамотами і подяками, - повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.

«Своєю непосильною працею ви приносите людям добро й радість. У соціальній сфері завжди відбуваються реформи, і ви їх з честю витримуєте. Ви перші зустрічаєте людей, слухаєте їх і намагаєтеся допомогти. Добра вам, витримки, здоров’я і терпіння. Знаходьте час для відпочинку, простих, але таких важливих речей», – звернулася до присутніх пані Світлана.

Відтак, почесною грамотою Державного центру зайнятості України нагородили директора Луцького міського центру зайнятості Олену Шишову. Подякою – директора Любомльської районної філії Волинського ОЦЗ Юрія Ліпича.

Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації отримали: директор Нововолинської міської філії Волинського ОЦЗ Ігор Кантор, завідувач сектору обліку розрахунків із дебіторами й кредиторами та матеріально-технічного забезпечення відділу бухгалтерського обліку Волинського ОЦЗ Людмила Кревська; начальник відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятості Юлія Харічкова.

Подяку голови Волинської обласної державної адміністрації отримали: заступник начальника відділу організації профнавчання Волинського ОЦЗ Оксана Косанюк; провідний інспектор з роботи з персоналом відділу по роботі з персоналом Волинського ОЦЗ Ольга Світліковська.

За вагомий внесок у розвиток соціальної сфери, співпрацю, сприяння та створення умов для діяльності обласної організації профспілки працівників соціальної сфери; всебічної підтримки та з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівника соціальної сфери – подякою нагородили Валентину Дунас – начальника відділу бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Волинського ОЦЗ.

Привітали працівників соціальної сфери й народні артисти України, вокальний квартет «Акорд», академічний камерний оркестр «Кантабіле» інші діячі мистецтва.

"Тож напередодні свята щиро бажаємо колегам миру, радості, достатку, добра і здоров’я, професійних здобутків та позитивних результатів", - йдеться у повідомленні.

Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО



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Теги: День працівника соціальної освіти, ВОЦЗ
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