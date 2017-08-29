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У Луцьку чоловік на зупинці погрожував «гранатою» та порізав перехожого

У Луцьку чоловік на зупинці погрожував «гранатою» та порізав перехожого
У Луцьку невідомий чоловік погрожував «гранатою» людям на зупинці і вдарив ножем 20-річного чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.

Інцидент трапився 30 жовтня близько 22:00.

Чоловік на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності кинув під ноги портфель і кричав, що там граната, після чого вдарив випадкового чоловіка, який теж був на зупинці, ножем у грудну клітку.

Лучанин 1999 року народження госпіталізований у відділення реанімації.

Підозрюваного наразі розшукують.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

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Теги: Луцьк, погрози, вдарив ножем
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