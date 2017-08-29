У Луцьку чоловік на зупинці погрожував «гранатою» та порізав перехожого





Про це



Інцидент трапився 30 жовтня близько 22:00.



Чоловік на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності кинув під ноги портфель і кричав, що там граната, після чого вдарив випадкового чоловіка, який теж був на зупинці, ножем у грудну клітку.



Лучанин 1999 року народження госпіталізований у відділення реанімації.



Підозрюваного наразі розшукують.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомий чоловік погрожував «гранатою» людям на зупинці і вдарив ножем 20-річного чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.Інцидент трапився 30 жовтня близько 22:00.Чоловік на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності кинув під ноги портфель і кричав, що там граната, після чого вдарив випадкового чоловіка, який теж був на зупинці, ножем у грудну клітку.Лучанин 1999 року народження госпіталізований у відділення реанімації.Підозрюваного наразі розшукують.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

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