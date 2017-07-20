Повідомили, коли запустять мобільний додаток для безготівкового проїзду у Луцьку





Про це розповів Володимир Степанов.



«Додаток планують запустити вже до 10 листопада. Якщо буде встановлений цей мобільний додаток, то лучани зможуть за допомогою телефона і розрахуватися при проїзді без картки», – розповів головний транспортник Луцька.



Нагадаємо, що в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани та гості міста, встановивши мобільний додаток безготівкового проїзду у громадському транспорті міста, матимуть корисні функції, які допоможуть зручно їздити у маршрутках та тролейбусах.Про це розповів «Конкуренту» начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міської ради«Додаток планують запустити вже до 10 листопада. Якщо буде встановлений цей мобільний додаток, то лучани зможуть за допомогою телефона і розрахуватися при проїзді без картки», – розповів головний транспортник Луцька.Нагадаємо, що в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше про е-квиток читайте у спецтемі.

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