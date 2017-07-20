вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли запустять мобільний додаток для безготівкового проїзду у Луцьку

Повідомили, коли запустять мобільний додаток для безготівкового проїзду у Луцьку
Лучани та гості міста, встановивши мобільний додаток безготівкового проїзду у громадському транспорті міста, матимуть корисні функції, які допоможуть зручно їздити у маршрутках та тролейбусах.

Про це розповів «Конкуренту» начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.

«Додаток планують запустити вже до 10 листопада. Якщо буде встановлений цей мобільний додаток, то лучани зможуть за допомогою телефона і розрахуватися при проїзді без картки», – розповів головний транспортник Луцька.

Нагадаємо, що в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше про е-квиток читайте у спецтемі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безготівковий проїзд, мобільний додаток, дата запуску
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Сьогодні, 21:14
Повідомили, коли запустять мобільний додаток для безготівкового проїзду у Луцьку
Сьогодні, 20:50
Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ
Сьогодні, 20:33
МЕГАЛуцьк: що принесе місту об'єднання з Прилуцьким. НАЖИВО
Сьогодні, 20:19
Схожі новини
Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки
Сьогодні, 22:44
Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона Українці зможуть перевіряти оригінальність ліків за допомогою смартфона
25 липень, 14:24
Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО
23 березень, 07:24
«Укрзалізниця» запустила додаток для купівлі квитків через iPhone «Укрзалізниця» запустила додаток для купівлі квитків через iPhone
20 липень, 2017, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки
Сьогодні, 22:44
 0
У західних областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 22:28
 0
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Сьогодні, 21:58
 0
Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 21:35
 0
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿