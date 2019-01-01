Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 1 листопада
Сьогодні, 20:04
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 4-9º тепла.
У Луцьк також передбачається мінлива хмарність, без опадів.
Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 6-8º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 4-9º тепла.
У Луцьк також передбачається мінлива хмарність, без опадів.
Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 6-8º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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