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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 1 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 1 листопада
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 4-9º тепла.

У Луцьк також передбачається мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 6-8º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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