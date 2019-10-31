Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ





Про це йдеться у заяві Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви, що відбувся 29 жовтня, повідомляє



ПАПЦ повторила позицію щодо ПЦУ, озвучену ще 2 квітня 2019 року.



"Залишаємо в силі свої позиції щодо автокефалії Церкви української, що містяться в Ухвалах Собору № 340 від 9 травня 2018, № 341 від 25 червня 2018 року та № 342 від 2 квітня 2019 року.



Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні на основі догматичних та канонічних норм для всієї Церкви, а не для групи відступників - розкольників. Відступники від вчення св. Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм. Це порушує євхаристійну єдність усього православ’я", - йдеться у заяві.



Зазначили, що найбільшою християнською конфесією в Польщі є католицька церква, яку очолює римський папа. У країні нараховується близько 35 млн католиків (95% від усього населення). ПАПЦ в Польщі нараховує близько 500 тисяч вірян.

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