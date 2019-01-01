МЕГАЛуцьк: що принесе місту об'єднання з Прилуцьким. НАЖИВО

Які зміни чекають місто Луцьк після масштабного розширення? Коли відбудуться вибори ОТГ?Що буде з депутатами сільських рад після приєднання до Луцька? Та чи можлива майбутня перспектива об’єднання з іншими ОТГ?Відповіді на ці та інші питання почуєте під час прямого ефіру в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд Live» о 20:00 на «12» телеканалі.Долучайтеся до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!