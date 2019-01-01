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МЕГАЛуцьк: що принесе місту об'єднання з Прилуцьким. НАЖИВО

МЕГАЛуцьк: що принесе місту об'єднання з Прилуцьким. НАЖИВО
Які зміни чекають місто Луцьк після масштабного розширення? Коли відбудуться вибори ОТГ?

Що буде з депутатами сільських рад після приєднання до Луцька? Та чи можлива майбутня перспектива об’єднання з іншими ОТГ?

Відповіді на ці та інші питання почуєте під час прямого ефіру в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд Live» о 20:00 на «12» телеканалі.

Долучайтеся до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!


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Теги: зміни, Луцьк, Протилежний погляд, Прилуцька сільрада
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