Волинського депутата судили за прихований автомобіль





Обранець міської громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб. Про це повідомляє



Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн. зі сплатою судового збору понад 380 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський суд Волинської області за участі прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури притягнув депутата Нововолинської міської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.Обранець міської громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн. зі сплатою судового збору понад 380 грн.

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