Волинського депутата судили за прихований автомобіль
Сьогодні, 01:24
Нововолинський міський суд Волинської області за участі прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури притягнув депутата Нововолинської міської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Обранець міської громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн. зі сплатою судового збору понад 380 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Обранець міської громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн. зі сплатою судового збору понад 380 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинського депутата судили за прихований автомобіль
Сьогодні, 01:24
У селищі на Волині ремонтують пішохідний міст через річку. ФОТО
Сьогодні, 00:35
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку дали тепло майже у всі дитсадки, школи та медзаклади
31 жовтень, 23:24
Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки
31 жовтень, 22:44