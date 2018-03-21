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Волинського депутата судили за прихований автомобіль

Волинського депутата судили за прихований автомобіль
Нововолинський міський суд Волинської області за участі прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури притягнув депутата Нововолинської міської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Обранець міської громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн. зі сплатою судового збору понад 380 грн.

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Теги: суд, Нововолинськ, депутат, автомобіль, корупція, прокуратура, декларація
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