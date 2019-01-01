У західних областях України оголосили штормове попередження





“1 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)“, – повідомили синоптики.



Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:



- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження про туман на п’ятницю, 1 листопада. Про це повідомляє УНН “1 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)“, – повідомили синоптики.Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:- знизити швидкість руху;- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;- уникати різких маневрів на дорозі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію