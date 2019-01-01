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У західних областях України оголосили штормове попередження

У західних областях України оголосили штормове попередження
Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження про туман на п’ятницю, 1 листопада. Про це повідомляє УНН.

“1 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)“, – повідомили синоптики.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.

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Теги: туман, дорога, штормове попередження, погода
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