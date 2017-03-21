На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень





Про це інформує



На жаль, щороку в області діагностують захворювання на злоякісні новоутворення приблизно у трьох тисяч волинян, і помирає з них більше половини. Ключовою проблемою тут є пізнє виявлення недуги.



Тому у ході реалізації програми проведуть широку інформаційну кампанію серед населення щодо профілактики раку та швидких методів обстеження.



Паралельно створять міжрайонні центри з діагностики патологій молочної залози та шийки матки із сучасним обладнанням. Також додатково укомплектувати діагностичним та лікувальним обладнанням планують волинські обласні дорослу та дитячу лікарні.



Центральним елементом у реалізації програми стане Волинський обласний медичний центр онкології (колишній онкодиспансер). Тут організують додаткові робочі місця для лікарів-рентгенологів, котрі консультуватимуть міжрайонні центри, а також створять різнопрофільну хірургію одного дня для активного оздоровлення передракової патології.



З обласного бюджету протягом трьох років на програму передбачено виділити 130 мільйонів 330 тисяч гривень, ще 55 мільйонів 320 тисяч мають додати місцеві бюджети.



Ініціаторами написання окремої програми боротьби з онкологією виступили голова Волинської обласної ради Ірина Вахович та члени постійно медичної комісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь тепер має дуже важливу і наповнену реальними кроками програму боротьби з онкологією на 2020–2022 роки.Про це інформує газета "Вісник" На жаль, щороку в області діагностують захворювання на злоякісні новоутворення приблизно у трьох тисяч волинян, і помирає з них більше половини. Ключовою проблемою тут є пізнє виявлення недуги.Тому у ході реалізації програми проведуть широку інформаційну кампанію серед населення щодо профілактики раку та швидких методів обстеження.Паралельно створять міжрайонні центри з діагностики патологій молочної залози та шийки матки із сучасним обладнанням. Також додатково укомплектувати діагностичним та лікувальним обладнанням планують волинські обласні дорослу та дитячу лікарні.Центральним елементом у реалізації програми стане Волинський обласний медичний центр онкології (колишній онкодиспансер). Тут організують додаткові робочі місця для лікарів-рентгенологів, котрі консультуватимуть міжрайонні центри, а також створять різнопрофільну хірургію одного дня для активного оздоровлення передракової патології.З обласного бюджету протягом трьох років на програму передбачено виділити 130 мільйонів 330 тисяч гривень, ще 55 мільйонів 320 тисяч мають додати місцеві бюджети.Ініціаторами написання окремої програми боротьби з онкологією виступили голова Волинської обласної радита члени постійно медичної комісії.

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