вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень

На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень
Волинь тепер має дуже важливу і наповнену реальними кроками програму боротьби з онкологією на 2020–2022 роки.

Про це інформує газета "Вісник".

На жаль, щороку в області діагностують захворювання на злоякісні новоутворення приблизно у трьох тисяч волинян, і помирає з них більше половини. Ключовою проблемою тут є пізнє виявлення недуги.

Тому у ході реалізації програми проведуть широку інформаційну кампанію серед населення щодо профілактики раку та швидких методів обстеження.

Паралельно створять міжрайонні центри з діагностики патологій молочної залози та шийки матки із сучасним обладнанням. Також додатково укомплектувати діагностичним та лікувальним обладнанням планують волинські обласні дорослу та дитячу лікарні.

Центральним елементом у реалізації програми стане Волинський обласний медичний центр онкології (колишній онкодиспансер). Тут організують додаткові робочі місця для лікарів-рентгенологів, котрі консультуватимуть міжрайонні центри, а також створять різнопрофільну хірургію одного дня для активного оздоровлення передракової патології.

З обласного бюджету протягом трьох років на програму передбачено виділити 130 мільйонів 330 тисяч гривень, ще 55 мільйонів 320 тисяч мають додати місцеві бюджети.

Ініціаторами написання окремої програми боротьби з онкологією виступили голова Волинської обласної ради Ірина Вахович та члени постійно медичної комісії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: онкологія, профілактика. програма, здоров'я, Волинська обласна рада, гроші, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму
Сьогодні, 06:25
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
Сьогодні, 05:40
На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень
Сьогодні, 04:26
Через низький попит в Україні відключать таксофони
Сьогодні, 03:37
У місті на Волині встановлять додаткові камери відеонагляду
Сьогодні, 02:33
Схожі новини
Волиньрада визначилася, як розподілить 71,4 мільйона гривень Волиньрада визначилася, як розподілить 71,4 мільйона гривень
21 березень, 2017, 13:46
Скільки коштів виділила Волиньрада для військових Скільки коштів виділила Волиньрада для військових
26 вересень, 2014, 12:33
Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень акцизу від продажу сигарет і алкоголю Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень акцизу від продажу сигарет і алкоголю
09 жовтень, 05:43
У старих конюшнях та без туалетів: на Закарпатті діти навчаються у жахливих умовах У старих конюшнях та без туалетів: на Закарпатті діти навчаються у жахливих умовах
27 серпень, 04:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму
Сьогодні, 06:25
 0
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
Сьогодні, 05:40
 0
На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень
Сьогодні, 04:26
 0
Через низький попит в Україні відключать таксофони
Сьогодні, 03:37
 0
У місті на Волині встановлять додаткові камери відеонагляду
Сьогодні, 02:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿