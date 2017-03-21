На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень
Сьогодні, 04:26
Волинь тепер має дуже важливу і наповнену реальними кроками програму боротьби з онкологією на 2020–2022 роки.
Про це інформує газета "Вісник".
На жаль, щороку в області діагностують захворювання на злоякісні новоутворення приблизно у трьох тисяч волинян, і помирає з них більше половини. Ключовою проблемою тут є пізнє виявлення недуги.
Тому у ході реалізації програми проведуть широку інформаційну кампанію серед населення щодо профілактики раку та швидких методів обстеження.
Паралельно створять міжрайонні центри з діагностики патологій молочної залози та шийки матки із сучасним обладнанням. Також додатково укомплектувати діагностичним та лікувальним обладнанням планують волинські обласні дорослу та дитячу лікарні.
Центральним елементом у реалізації програми стане Волинський обласний медичний центр онкології (колишній онкодиспансер). Тут організують додаткові робочі місця для лікарів-рентгенологів, котрі консультуватимуть міжрайонні центри, а також створять різнопрофільну хірургію одного дня для активного оздоровлення передракової патології.
З обласного бюджету протягом трьох років на програму передбачено виділити 130 мільйонів 330 тисяч гривень, ще 55 мільйонів 320 тисяч мають додати місцеві бюджети.
Ініціаторами написання окремої програми боротьби з онкологією виступили голова Волинської обласної ради Ірина Вахович та члени постійно медичної комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує газета "Вісник".
На жаль, щороку в області діагностують захворювання на злоякісні новоутворення приблизно у трьох тисяч волинян, і помирає з них більше половини. Ключовою проблемою тут є пізнє виявлення недуги.
Тому у ході реалізації програми проведуть широку інформаційну кампанію серед населення щодо профілактики раку та швидких методів обстеження.
Паралельно створять міжрайонні центри з діагностики патологій молочної залози та шийки матки із сучасним обладнанням. Також додатково укомплектувати діагностичним та лікувальним обладнанням планують волинські обласні дорослу та дитячу лікарні.
Центральним елементом у реалізації програми стане Волинський обласний медичний центр онкології (колишній онкодиспансер). Тут організують додаткові робочі місця для лікарів-рентгенологів, котрі консультуватимуть міжрайонні центри, а також створять різнопрофільну хірургію одного дня для активного оздоровлення передракової патології.
З обласного бюджету протягом трьох років на програму передбачено виділити 130 мільйонів 330 тисяч гривень, ще 55 мільйонів 320 тисяч мають додати місцеві бюджети.
Ініціаторами написання окремої програми боротьби з онкологією виступили голова Волинської обласної ради Ірина Вахович та члени постійно медичної комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму
Сьогодні, 06:25
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
Сьогодні, 05:40
На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень
Сьогодні, 04:26
Через низький попит в Україні відключать таксофони
Сьогодні, 03:37
У місті на Волині встановлять додаткові камери відеонагляду
Сьогодні, 02:33