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У місті на Волині встановлять додаткові камери відеонагляду

У місті на Волині встановлять додаткові камери відеонагляду
У Нововолинську планують встановити три додаткових камери відеоспостереження. На це із міського бюджету виділять більше 60-ти тис. грн., якщо відповідне рішення на прийдешній сесії підтримають депутати.

Про це інформує Нововолинськ.com.ua.

Нові камери хочуть встановити у місцях значного скупчення людей та автівок. За словами начальника Нововолинського відділення поліції Сергія Галащука, посилять відеонагляд на центральних вулицях, на в’їзді та виїзді з міста.

Нині у Нововолинську функціонують 47 камер. Вони вже допомогли правоохоронцям розкрити чимало тяжких злочинів: тілесні ушкодження, які призвели до смерті та летальні ДТП.

Камери перебуватимуть на балансі ВУКГ, а підключать їх до сервера Нововолинського відділення поліції. Варто додати, що сюди ж підключені і камери, що розташовані у селищі Благодатному.

“Завдяки камерам, легше розкривати ДТП, адже водії рідше стали втікати з місця події. Посилена відеофіксація стримуватиме й хуліганів від вчинення злочинів“, – зазначив головний поліцейський міста.

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Теги: камера відеонагляду, відеоспостереження, Нововолинськ
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