Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки





Про це Володимир Степанов.



«Нині вже три термінали завезли у ЦНАП, один термінал поставили на проспекті Соборності в центрі еVODA, ще один термінал поставили в департаменті соціальної політики, а чотири термінали поставили на в офісі CityCard на вулиці Лесі Українки, 16. Зараз укладаються договори з іншими закладами, зокрема із закладами торгівлі, на встановлення», – розповів головний транспортник Луцька.



Також додав, що у суботу, 2 листопада, планують почати їх підключення.



«Цей термінал продаватиме квитки на 2-3 поїздки та неперсоніфіковані пластикові картки. Думаю, що із понеділка, 4 листопада, можна буде купити картку. Або, можливо, навіть із суботи, залежить від того, коли термінали налаштують для роботи», – зауважив Володимир Степанов.



Нагадаємо, що в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше

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