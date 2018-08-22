вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки

Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки
В управлінні транспорту і зв’язку Луцької міської ради розповіли, коли лучани та гості міста зможуть купити неперсоніфіковані картки для проїзду у громадському транспорті Луцька.

Про це «Конкуренту» розповів начальник управління Володимир Степанов.

«Нині вже три термінали завезли у ЦНАП, один термінал поставили на проспекті Соборності в центрі еVODA, ще один термінал поставили в департаменті соціальної політики, а чотири термінали поставили на в офісі CityCard на вулиці Лесі Українки, 16. Зараз укладаються договори з іншими закладами, зокрема із закладами торгівлі, на встановлення», – розповів головний транспортник Луцька.

Також додав, що у суботу, 2 листопада, планують почати їх підключення.

«Цей термінал продаватиме квитки на 2-3 поїздки та неперсоніфіковані пластикові картки. Думаю, що із понеділка, 4 листопада, можна буде купити картку. Або, можливо, навіть із суботи, залежить від того, коли термінали налаштують для роботи», – зауважив Володимир Степанов.

Нагадаємо, що в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше про е-квиток читайте у спецтемі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карктка, безготівковий проїзд, валідатор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки
Сьогодні, 22:44
У західних областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 22:28
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Сьогодні, 21:58
Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Сьогодні, 21:14
Схожі новини
Повідомили, коли запустять мобільний додаток для безготівкового проїзду у Луцьку Повідомили, коли запустять мобільний додаток для безготівкового проїзду у Луцьку
Сьогодні, 20:50
Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО
23 березень, 07:24
Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати
22 серпень, 2018, 15:25
У луцьких маршрутках №17 встановили перші валідатори. ФОТО У луцьких маршрутках №17 встановили перші валідатори. ФОТО
25 квітень, 2018, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безготівковий проїзд: розповіли, де і коли лучани зможуть купити неперсоніфіковані картки
Сьогодні, 22:44
 0
У західних областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 22:28
 0
Гарбузи, кажани та павутина: дух Хеловіну в луцьких закладах. ФОТО
Сьогодні, 21:58
 0
Пішов з дому і не повернувся: родичі розшукують зниклого волинянина. ФОТО
Сьогодні, 21:35
 0
Показали проєкти реконструкції Театрального майдану: лучан закликають голосувати. ФОТО
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿