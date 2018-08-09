У селищі на Волині ремонтують пішохідний міст через річку. ФОТО
Сьогодні, 00:35
У селищі Любешів 31 жовтня розпочали проводити ремонт пішохідного мосту через річку Стохід.
У зв'язку з цим рух для пішоходів обмежено, інформують на сайті Любешівської ОТГ.
"Просимо жителів селища та громади з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.
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У зв'язку з цим рух для пішоходів обмежено, інформують на сайті Любешівської ОТГ.
"Просимо жителів селища та громади з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.
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