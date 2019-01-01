У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»





Про це повідомляє



Мета заходу - повернути твори славетного земляка до шкільної програми.



Організатори запрошують усіх небайдужих людей долучитися до вишивання та читання книг Уласа Самчука цього дня.



Захід відбудеться за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 17.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Дня української писемності та мови ГО «Центр креативу», у співпраці з РОО Національної спілки письменників України, за сприяння Рівненського обласного краєзнавчого музею 8 листопада 2019 року о 15.00 в приміщенні Літературного музею проводить акцію «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука».Про це повідомляє RvNews Мета заходу - повернути твори славетного земляка до шкільної програми.Організатори запрошують усіх небайдужих людей долучитися до вишивання та читання книг Уласа Самчука цього дня.Захід відбудеться за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 17.

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