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У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»

У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
До Дня української писемності та мови ГО «Центр креативу», у співпраці з РОО Національної спілки письменників України, за сприяння Рівненського обласного краєзнавчого музею 8 листопада 2019 року о 15.00 в приміщенні Літературного музею проводить акцію «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука».

Про це повідомляє RvNews.

Мета заходу - повернути твори славетного земляка до шкільної програми.

Організатори запрошують усіх небайдужих людей долучитися до вишивання та читання книг Уласа Самчука цього дня.

Захід відбудеться за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 17.

У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»

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Теги: Улас Самчук, Волинь, музей, акція, Рівненщина
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