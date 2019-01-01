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В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО

В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО
У Ковелі на вулиці Володимирській навпроти будинку №85 облаштують парк для мешканців мікрорайону.

Відповідне доручення структурним підрозділам виконкому дав міський голова Олег Кіндер, пише КовельPost.

На прибудинковій території цієї житлової багатоповерхівки саме завершують роботи з благоустрою.

Крім того, по іншу сторону ділянки також нещодавно провели капітальний ремонт дороги, яка проходить повз дев'ятиповерхівки та дошкільного навчального закладу №8. Міський голова переконаний, що лише впорядкувавши закинуту роками територію, можна покласти край стихійним сміттєзвалищам, які тут час від часу з'являються, адже земельна ділянка поросла бур'яном. Нагадаємо, що у січні цього року тут уже встановили контейнери для роздільного збору сміття.
Фото - 2015 р.
Фото - 2015 р.
Фото - 2019 р.
Фото - 2019 р.
Фото - 2019 р.
Фото - 2019 р.


Варто зауважити, що територія, на якій планується паркова зона, належить до земель міської ради і є суміжною з прибудинковими територіями (вул. Володимирська-40 років Перемоги). Ще у 2006 році рішенням міської ради вона була зарезервована для створення паркової зони. Площа ділянки становить 4500 кв.м.

Відповідне рішення було прийняте депутатами міськради з метою ефективного використання земельних ділянок в межах міста Ковеля, реалізації інвестиційних програм та пілотних проектів. Тож до благоустрою, влаштування зони відпочинку, дитячих майданчиків на цій території можуть залучити й інвесторів.

Як повідомила головний архітектор міста Людмила Мурай, наступним кроком буде розробка відповідної проєктної документації на влаштування майбутнього парку.

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Теги: Ковель, парк, мікрорайон
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