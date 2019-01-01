В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму





Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв’ю “Економічній правді” зазначив, що наразі повністю перевести лікарняні в електронну форму не вдасться, – передає



“Але ми зможемо зробити електронний облік цих лікарняних і за рахунок цього позбудемося від такого явища, як підробка лікарняних“, – пояснив Дубілет.



Міністр сказав, що щороку і роботодавці, і держава витрачають великі кошти на виплати за підробленими лікарняними. Водночас після запровадження реєстру лікарняних, підробити їх буде складніше, а процес отримання лікарняного стане прозорішим.



Приємний бонус для українців буде полягати у тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього йти не потрібно.



“Ти зможеш зателефонувати лікарю та сказати: “Я одужав, закривайте, я хочу на роботу”,– розповів Дубілет.



Дмитро Дубілет хоче зрозуміти, наскільки ці довідки є доречними.



За його словами, “довідки призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень”.



Окрім того, самі довідки часто просто продаються.

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