Через низький попит в Україні відключать таксофони





Про це повідомили на сайті



Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році — менш як 380 тисяч хвилин. Це у рази менше, що цілком зрозуміло. Адже, зважаючи на доступність сучасних послуг (мобільний зв’язок, комунікатори, менеджери тощо), послуги таксофонів втратили соціальну значущість.



Сьогодні мережа налічує близько 4,8 тисячі таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.



Варто зазначити, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонів є збитковою. Крім того, протягом останнього часу до компанії були неодноразові звернення від різних структур та організації щодо розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою “Укртелекомом” орендної плати за їх розміщення.



Враховуючи все це, “Укртелеком” прийняв рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Відтак, у компанії "Укртелеком" вирішили припинити надавати послуги зв'язку через таксофони з 1 лютого 2020 року.Про це повідомили на сайті “Укртелеком” Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році — менш як 380 тисяч хвилин. Це у рази менше, що цілком зрозуміло. Адже, зважаючи на доступність сучасних послуг (мобільний зв’язок, комунікатори, менеджери тощо), послуги таксофонів втратили соціальну значущість.Сьогодні мережа налічує близько 4,8 тисячі таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.Варто зазначити, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонів є збитковою. Крім того, протягом останнього часу до компанії були неодноразові звернення від різних структур та організації щодо розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою “Укртелекомом” орендної плати за їх розміщення.Враховуючи все це, “Укртелеком” прийняв рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів.

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