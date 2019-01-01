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У Луцьку дали тепло майже у всі дитсадки, школи та медзаклади

У Луцьку дали тепло майже у всі дитсадки, школи та медзаклади
Згідно Наказу підприємства, ДКП «Луцьктепло» розпочало надання послуг з централізованого опалення.

Як повідомлялося, в першу чергу теплозабезпечення здійснюється для об’єктів соціальної сфери, якими є дошкільні, навчальні заклади та медичні установи. Про це інформують на сайті ДКП «Луцьктепло».

Станом на 31 жовтня, 39 із 40 дошкільних закладів забезпечено можливістю отримувати послугу з централізованого опалення. Не забезпечений тепловою енергією залишається ДНЗ №15 на вул. Дубнівська, 38.

Не підключеними до джерела теплової енергії залишаються й 2 навчальні заклади, а саме ЗОШ №6 на вул. Ковельська, 43 та Ліцей на вул. Дубнівська, 34. Можливість отримувати теплову енергію від об’єктів ДКП «Луцьктепло» має решта 40 навчальних закладів.

Стосовно ж лікарняних установ повідомляємо про підключення 18 з 20 об’єктів. Без можливості отримувати послугу залишається госпіталь інвалідів війни та поліклініка №3 на вул. Стефаника, 3-а. Зазначені 5 об’єктів не забезпечені послугою з централізованого опалення у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту 3 котелень згідно Контракту №2b.

Інформуємо громадськість про те, що ми докладаємо всіх зусиль, аби до завершення канікул роботи на об’єктах були завершені.

В розрізі надання послуги з централізованого опалення для населення повідомляємо про те, що теплоносій для опалення подано до 603 багатоквартирних житлових будинків з 788, що споживають послуги ДКП «Луцьктепло». Роботи з підключення решти будинків тривають.

Принагідно нагадуємо, що надавач послуги – ДКП «Луцьктепло», – згідно меж розмежування подає теплоносій до фундаменту житлового будинку, відкрити ж засувку і пустити теплоносій в будинок має балансоутримувач, як і забезпечити балансування внутрішньобудинкової мережі.

Якщо один стояк в під’їзді чи квартирі теплий, інший холодний – проблема внутрішньобудинкова, і треба звернутися до балансоутримувача з питанням чи проведено всі належні роботи в підвальному приміщенні або сусідів з верхнього поверху, щоб розповітрити стояк.

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Теги: Луцьктепло, тепло, батареї
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