Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 08:41
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.700, а продаж – 25.000.
Євро при купівлі становить – 27.500, продажу – 27.750.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.354.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.430, продаж – 6.520.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 27.500, продажу – 27.750.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.354.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.430, продаж – 6.520.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 08:41
В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО
Сьогодні, 07:35
В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму
Сьогодні, 06:25
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
Сьогодні, 05:40