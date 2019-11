Куди піти на вихідні у Луцьку: 1 – 3 листопада

Перший день останнього осіннього місяця – не привід впадати в депресію і очікувати на зимові морози, краще – насолодитися можливістю погуляти у яскраво-золотому парку або ж відпочити в компанії друзів у затишному закладі.Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі і по кишені.Томупідготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: ЛучеSк пабПочаток: 19:00Що обіцяють: Гурт «Тінь сонця» приїде до Луцька у рамках концертного туру 2019 «Палає степ». Цієї осені «Тінь Сонця» презентує козацьку компіляцію пісень за всю історію гурту: від витоків «козацького року» до найновіших композицій. Поряд із улюбленими і добре знаними хітами гості концерту почують ті речі, які колектив не виконував близько 15 років! Буде можливість з ностальгією згадати або неочікувано відкриєте для себе неймовірно щиру, проте найбільш «неформатну» сторінку творчості київських «фолк-металістів» в стилі progressive-heavy-folk. Додатковою родзинкою програми буде звернення до фольклору та навіть української класичної музики.Подія:Тип заходу: ВоркшопМісце: МЦВПочаток: 11:30Що обіцяють: Workshop для учасників форуму щодо соціальної мережі Facebook.Говоритимуть про:- практичні поради для ведення сторінки в соц.мережі;- як бути в топі стрічки новин та алгоритми Facebook;- інструменти та додатки для створення контенту;- як працювати з молоддю в Facebook;- як створити рекламу, яка б працювала;Модерує Olya Smolyarchuk - digital спеціаліст Українська академія лідерстваі, членкиня Пласту.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Спільно з Lutsk Stand Up Team запрошують всіх охочих спробувати свої сили у відкритому мікрофоні для «стендапів» в Цитрі. Вечір стендапу, де кожен, хто впевнений у своїх жартах, може виграти 2000 грн за декілька хвилин.Суддями будуть глядачі. Вони визначать найсмішнішого та найдотепнішого жартівника вечора, який і забере приз.Вхід 80 грнДовідка 05-8802-555.Подія:Тип заходу: Майстер класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч декоративного вінка на двері. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: ВоркшопМісце: PRO Business HUBПочаток: 11:00Що обіцяють: PRO Business HUB організовує воркшоп на якому вчитимуть вести розумно особистий бюджет і розвинути корисні фінансові звички. Також під час воркшопу йтиметься про: - важливість ведення особистого бюджету;- необхідність формування резервного фонду;- постановку фінансових цілей;- як розвинути корисні фінансові звички та позбутися негативних;- фінансові послуги та права споживачів фінансових послуг;- шляхи збільшення доходів;- і, найголовніше, скільки ж треба грошей для щастя? ⠀Тренер: Iryna Kolkovska-Stratiy. Ірина має 10-річний досвід роботи в громадському та благодійному секторі, наразі є керівницею громадської організації «Розвиток Волині», до цього 8 років працювала в міжнародному благодійному фонді в Києві. Сфера компетенцій Ірини – проектний менеджмент, фінансова грамотність, започаткування та розвиток власної справи. ⠀ ⠀Воркшоп включає в себе перерву на каву. Вартість: 400 гривень. Кількість місць обмежена.⠀⠀Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 09:00Що обіцяють: Всеукраїнський конкурс сучасної хореографії «Інший вимір» проводиться з метою популяризації та розвитку сучасної хореографії, сприяння творчому та духовному розвитку молоді, залучення її до активної участі в культурному житті м. Луцька і всієї України, пошуку та підтримки молодих талантів, організації змістовного дозвілля молоді. На сьогоднішній день найбільш актуальним завданням заходу є зміцнення творчих зв`язків та обмін досвідом між талановитими танцівниками та педагогами з різних міст, різних навчальних закладів України.2 листопада проведення конкурсу, нагородження колективів відбувається в день конкурсу.3 листопада проведення танцювальних майстер-класів від журі конкурсу, гала-концерт за участі відібраних найкращих колективів та показових номерів від журі конкурсу та запрошених гостей.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Head2Down - нью метал/хардкор гурт із Словаччини заснований у 2008 році.За останні 11 років, гурт випустив 3 повноцінних альбома, і став одним з головних метал гуртів на словацькій важкій сцені. Гурт є постійним учасником FaitFest, хлопці грали разом з KORN, HED PE, Rise Of The Northstar, Caliban та іншими.Вперше за 11 років гурт проїдется туром Україною. Вхід 80 грн.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Концертуючі музиканти, лауреати міжнародних конкурсів запрошують на побачення зі світовими класиками. Шопен, Ліст, Чайковський, Штраус розкажуть свої історії кохання, переживань і радості, перемог і розчарувань.Дует Music Multiplication: віолончеліст - Валентин Москаленко. Лауреат міжнародних конкурсів. Випускник Національної музичної академії ім.Чайковського. Брав участь в різних музичних проектах. Як Fat Chord, оркестр Brevis, Onuka, Bahroma, Санмай. Один з небагатьох віолончелей Києва, володіє неповторним м'яким ліричним тембром.За роялем - Марія Курусь-Москаленко. Також, випускниця Національної академії. Лауреат міжнародних конкурсів як сольно, так і в якості концертмейстера. Виступала в складі різних академічних ансамблів, виконувала соло з оркестром. Володар блискучої техніки виконання і тонкого почуття музичної виразності.Вхід: 50 грн. Бронювання столів 050-88-02-555.Подія:Тип заходу: Арт-терапіяМісце: Теремнівський будинок Культури. 59 Теремнівська вулиця, Луцьк, 43008Початок: 10:00Що обіцяють: «Чи бачили ви коли-небудь майстра, що працює на гончарному крузі? Ви із завмиранням серця спостерігали за цим фантастичним видовищем? І вам будь-що-будь захотілося спробувати, - самому, щоб також слухняно слідом за вашими руками піднімалася глина, і ось - з аморфного грудки глини виростає ваза або глечик», – запрошує організатор.Попередній запис – обов'язковий. Тел: 0979731721; 0955715831. Майстер-клас індивідуальний. Вартість: 200грн/виріб.Фільм:Жанр: Фантастика, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 12:30; 14:55; 17:20; 19:45; 22:10Про що фільм: Дені Рамос живе простим життям у Мехіко з братом та батьком, коли надзвичайно покращений і смертельно небезпечний новий Термінатор «Rev-9» повертається крізь час, щоб вбити її . Подальше життя Дені залежить від об'єднання її сил з двома воїнами: Ґрейс, посиленою супер-солдатом з майбутнього, і загартованою битвами Сарою Коннор. Оскільки «Rev-9» безжально знищує все і кожного на своєму шляху, щоб уполювати Дені, ці троє звертаються за допомогою до Термінатора «Т-800» з минулого Сари, який стає їх останньою надією.Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, криміналМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 19:00; 21:50Про що фільм: Лайонел Ессрог (Едвард Нортон), самотній приватний детектив з синдромом Туретта, вирішує почати розслідування вбивства свого наставника і єдиного друга Френка Мінни (Брюс Вілліс). У нього є лише декілька підказок і сила розуму, одержимого поставленою метою. Він прагне розплутати клубок ретельно приховуваних таємниць, які зберігають баланс сил в самому Нью-Йорку. Його шлях проходить від просочених джином джаз-клубів в Гарлемі до жорстоких нетрів Брукліна і, нарешті, позолочених залів політичної еліти мегаполісу. Лайонел кидає виклик гангстерам, корупції і найбільш небезпечній людині міста, аби очистити ім'я свого друга та врятувати жінку, яка може стати його власним порятунком.Фільм:Жанр: Аніме, мультфільм, мелодрама, фентезіМісце: «Premier City»Початок: 10:40Про що фільм: Вони зустрілися посеред Токіо під нескінченним дощем. Він мріє почати нове життя у великому місті. А вона ніколи не сумує і володіє дивовижним даром міняти погоду силою думки. Там, де вона - завжди сонце. Разом вони змінять цей світ назавжди.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 21:00Про що фільм: Комедійний український фільм про нового директора школи, котрий раніше працював у колонії, та учнів найжахливішої школи району. Історія про те, як дорослі і підлітки змінюють один одного, про їх помилки, другий шанс, перше справжнє кохання, котре і в 15, і в 45 однаково шалене, і про те, що найважливіше бути собою, адже сам себе не надуриш, правда?Фільм:Жанр: Жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 23:10Про що фільм: Семеро друзів відправляються на машині на базу відпочинку. По дорозі з'ясовується, що частина дороги закрита, тому доводиться зробити немаленький гак, в результаті хлопці збиваються з шляху. Незабаром їм починає здаватися, що вони їздять колами, а коли машина потрапляє в невелику аварію, одна з дівчат заявляє, що вони ніколи звідси не виберуться.