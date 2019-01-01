1 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:23
Сьогодні, 1 листопада, День всіх святих у західних християн.
Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 листопада День всіх святих у західних християн. Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей прикордонний час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним – сиди (нейтрально, а часто і вороже налаштовані до людей чарівні істоти) приходять у світ людей, а люди теж мають можливість "побувати" в потойбічному світі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига
Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози
Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
Не варто вбивати павуків.
Не рекомендують відмовляти в милостині.
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Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 листопада День всіх святих у західних християн. Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей прикордонний час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним – сиди (нейтрально, а часто і вороже налаштовані до людей чарівні істоти) приходять у світ людей, а люди теж мають можливість "побувати" в потойбічному світі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига
Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози
Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
Не варто вбивати павуків.
Не рекомендують відмовляти в милостині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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