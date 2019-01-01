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1 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

1 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 1 листопада, День всіх святих у західних християн.

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 листопада День всіх святих у західних християн. Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей прикордонний час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним – сиди (нейтрально, а часто і вороже налаштовані до людей чарівні істоти) приходять у світ людей, а люди теж мають можливість "побувати" в потойбічному світі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига
Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози
Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
Не варто вбивати павуків.
Не рекомендують відмовляти в милостині.


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Теги: День всіх святих, 1 листопада
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