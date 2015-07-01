У лісі на Волині загубився 43-річний чоловік





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Жителька села Буркачі забила на сполох, зауваживши, що в лісі загубився чоловік. Жінка переймалася, що її 43-річний чоловік, йдучи за опеньками, був в стані алкогольного сп'яніння. До того ж не взяв зі собою мобільний телефон.



На щастя, грибник знайшовся через кілька годин. «Намотав» по лісових хащах не один кілометр, доки вийшов із них перед сусіднім селом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі у лісі загубився чоловік, який пішов збирати гриби.Про це повідомляє "Волинь Нова" Жителька села Буркачі забила на сполох, зауваживши, що в лісі загубився чоловік. Жінка переймалася, що її 43-річний чоловік, йдучи за опеньками, був в стані алкогольного сп'яніння. До того ж не взяв зі собою мобільний телефон.На щастя, грибник знайшовся через кілька годин. «Намотав» по лісових хащах не один кілометр, доки вийшов із них перед сусіднім селом.

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