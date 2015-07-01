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У лісі на Волині загубився 43-річний чоловік

У лісі на Волині загубився 43-річний чоловік
У Горохівському районі у лісі загубився чоловік, який пішов збирати гриби.

Про це повідомляє "Волинь Нова".

Жителька села Буркачі забила на сполох, зауваживши, що в лісі загубився чоловік. Жінка переймалася, що її 43-річний чоловік, йдучи за опеньками, був в стані алкогольного сп'яніння. До того ж не взяв зі собою мобільний телефон.

На щастя, грибник знайшовся через кілька годин. «Намотав» по лісових хащах не один кілометр, доки вийшов із них перед сусіднім селом.

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Теги: Горохівський район, ліс, грибник, пошук
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