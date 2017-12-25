У Рівном вночі під вікнами багатоповерхівки підпалили Audi
Сьогодні, 09:45
У Рівном вночі підпалили автомобіль Audi А6.
Повідомлення, що на вулиці В’ячеслава Чорновола обласного центру горить автомобіль надійшло до поліції від рятувальників 31 жовтня о 23:45, - пише ГУНП у Рівненській області.
На місці події поліцейські встановили, що транспортний засіб Audi А6 належить 27-річному рівнянину та був припаркований у дворі багатоповерхівок за місцем проживання власника.
Автомобіль вогнем знищено повністю. З місця події криміналісти вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
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Повідомлення, що на вулиці В’ячеслава Чорновола обласного центру горить автомобіль надійшло до поліції від рятувальників 31 жовтня о 23:45, - пише ГУНП у Рівненській області.
На місці події поліцейські встановили, що транспортний засіб Audi А6 належить 27-річному рівнянину та був припаркований у дворі багатоповерхівок за місцем проживання власника.
Автомобіль вогнем знищено повністю. З місця події криміналісти вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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