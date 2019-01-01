Осінній «Струмочок»: показали відеозвіт першої лінії котеджів і таунхаусів*
Сьогодні, 10:00
З’явився свіжий відеозвіт з будівництва житлового комплексу «Струмочок», що у Струмівці біля Луцька.
Ролик знятий 18 жовтня. Регулярні відеоролики - звична робота для Будівельної компанії «Інвестор». Таким чином забудовник звітується перед громадськістю про зроблену роботу і демонструє стабільність і прогрес, - пише "Перший".
Таунхауси
Таунхауси - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.
Про особливості таких будинків читайте за цим посиланням.
Загалом на території «Струмочка» є чотири секції таунхаусів.
у І секції завершили монтаж покрівлі, триває утеплення та фарбування фасаду;
ІІ секція уже повністю змурована;
у ІІІ секції зводять перший поверх таунхаусів;
у ІV секції завершено нульовий цикл робіт.
Щоб переглянути фото внутрішніх двориків у «Струмочку» натисніть тут.
Котеджі
На сьогодні у «Струмочку» є три лінії котеджів.
За задумом забудовника має бути відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн котеджів.
на 1 лінії уже завершили їх будівництво та прокладання комунікаційних мереж, розпочали роботи з благоустрою території;
на 2 лінії завершили зведення 1 і 2 котеджів;
3 лінія - розпочали нульовий цикл робіт.
Що цікавого у ЖК «Струмочку»?
Територія житлового комплексу – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця для усіх мешканців і їхніх гостей. Також територія будинків охороняється і там ведеться цілодобове відеоспостереження.
Окрім таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. Планують будувати кав'ярні, магазини, аптеки та інші заклади.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Ролик знятий 18 жовтня. Регулярні відеоролики - звична робота для Будівельної компанії «Інвестор». Таким чином забудовник звітується перед громадськістю про зроблену роботу і демонструє стабільність і прогрес, - пише "Перший".
Таунхауси
Таунхауси - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.
Про особливості таких будинків читайте за цим посиланням.
Загалом на території «Струмочка» є чотири секції таунхаусів.
у І секції завершили монтаж покрівлі, триває утеплення та фарбування фасаду;
ІІ секція уже повністю змурована;
у ІІІ секції зводять перший поверх таунхаусів;
у ІV секції завершено нульовий цикл робіт.
Щоб переглянути фото внутрішніх двориків у «Струмочку» натисніть тут.
Котеджі
На сьогодні у «Струмочку» є три лінії котеджів.
За задумом забудовника має бути відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн котеджів.
на 1 лінії уже завершили їх будівництво та прокладання комунікаційних мереж, розпочали роботи з благоустрою території;
на 2 лінії завершили зведення 1 і 2 котеджів;
3 лінія - розпочали нульовий цикл робіт.
Що цікавого у ЖК «Струмочку»?
Територія житлового комплексу – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця для усіх мешканців і їхніх гостей. Також територія будинків охороняється і там ведеться цілодобове відеоспостереження.
Окрім таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. Планують будувати кав'ярні, магазини, аптеки та інші заклади.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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