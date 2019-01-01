Осінній «Струмочок»: показали відеозвіт першої лінії котеджів і таунхаусів*





Ролик знятий 18 жовтня. Регулярні відеоролики - звична робота для Будівельної компанії «Інвестор». Таким чином забудовник звітується перед громадськістю про зроблену роботу і демонструє стабільність і прогрес, - пише



Таунхауси



Таунхауси - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.



Про особливості таких будинків читайте за цим посиланням.





Загалом на території «Струмочка» є чотири секції таунхаусів.



у І секції завершили монтаж покрівлі, триває утеплення та фарбування фасаду;



ІІ секція уже повністю змурована;



у ІІІ секції зводять перший поверх таунхаусів;



у ІV секції завершено нульовий цикл робіт.



Щоб переглянути фото внутрішніх двориків у «Струмочку» натисніть тут.



Котеджі



На сьогодні у «Струмочку» є три лінії котеджів.



За задумом забудовника має бути відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн котеджів.



на 1 лінії уже завершили їх будівництво та прокладання комунікаційних мереж, розпочали роботи з благоустрою території;



на 2 лінії завершили зведення 1 і 2 котеджів;



3 лінія - розпочали нульовий цикл робіт.



Що цікавого у ЖК «Струмочку»?



Територія житлового комплексу – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця для усіх мешканців і їхніх гостей. Також територія будинків охороняється і там ведеться цілодобове відеоспостереження.



Окрім таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. Планують будувати кав'ярні, магазини, аптеки та інші заклади.



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



Сайт: investor.lutsk.ua



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Інстаграм: bud.investor









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З’явився свіжий відеозвіт з будівництва житлового комплексу «Струмочок» , що у Струмівці біля Луцька.Ролик знятий 18 жовтня. Регулярні відеоролики - звична робота для Будівельної компанії. Таким чином забудовник звітується перед громадськістю про зроблену роботу і демонструє стабільність і прогрес, - пише "Перший" Таунхауси - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.Про особливості таких будинків читайте за цимЗагалом на території «Струмочка» є чотири секції таунхаусів.у І секції завершили монтаж покрівлі, триває утеплення та фарбування фасаду;ІІ секція уже повністю змурована;у ІІІ секції зводять перший поверх таунхаусів;у ІV секції завершено нульовий цикл робіт.Щоб переглянути фото внутрішніх двориків у «Струмочку» натиснітьНа сьогодні у «Струмочку» є три лінії котеджів.За задумом забудовника має бути відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн котеджів.на 1 лінії уже завершили їх будівництво та прокладання комунікаційних мереж, розпочали роботи з благоустрою території;на 2 лінії завершили зведення 1 і 2 котеджів;3 лінія - розпочали нульовий цикл робіт.Територія житлового комплексу – понад 7 гектарів. Тут є зони для відпочинку, паркомісця для усіх мешканців і їхніх гостей. Також територія будинків охороняється і там ведеться цілодобове відеоспостереження.Окрім таунхаусів, котеджів та багатоквартирних будинків, на території облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також буде збудовано громадське приміщення із тренажерами, сауною та душовими кабінами. Планують будувати кав'ярні, магазини, аптеки та інші заклади.

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