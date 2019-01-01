Лучанка, яка під час сварки вбила чоловіка, сяде у тюрму





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, під час суду встановили, що 2 січня минулого року обвинувачена, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, знаходилася в квартирі. Так, під час конфлікту із потерпілим, який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин обвинувачена нанесла йому удар кухонним ножем у ділянку шиї, чим заподіяла йому смертельні пораненя, від яких він помер у Луцькій міській клінічній лікарні.



Сама обвинувачена свою вину не визнала, розповівши суду, що в той вечір до неї прийшла подруга, яка принесла пляшку шампанського. Випивши її, вони пішли надвір погуляти з собакою, а в цей час до них під’їхали якісь чоловіки та почали щось говорити – потерпілий через це почав ревнувати та почав себе агресивно вести, бо був нетверезим.



Обвинувачена зазначила, що після цього вони разом пішли додому до неї, де він знову почав питати її за чоловіків з вулиці. Між ними почалась суперечка – потерпілий почав викручували їй руки, повалив на ліжко та почав душити за шию. Вона кричала, але ніхто не приходив. Через деякий час в кімнату до них прийшов її вітчим та сказав потерпілому, щоб той їхав в офіс спати і дав останньому ключі.



Приблизно за пів години потерпілий повернувся та знову згадав за невідомих чоловіків та почав душити за шию. З її слів, вона злякалась, почала кричати та, взявши до рук кухонний ніж, направила на потерпілого. Побачивши це, потерпілий почав викручувати їй руку і, напевно, наткнувся на ніж, але саме цей момент вона не бачила, адже закрила очі, бо дуже його злякалась. Жінка зазначила, що після цього вони обоє впали. Відкривши очі побачила багато крові, потім прибігли її вітчим та мама і почали кричати, після чого викликали швидку допомогу. Обвинувачена наголосила, що не мала наміру вбивати потерпілого, а лише хотіла його налякати.



Незважаючи на невизнання вини, вина доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема показами свідків.



Відтак, суд визнав її винною та призначив покарання у виді семи років шести місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річна жителька обласного центру Волині, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки після застілля нанесла смертельне ножове поранення в шию львів’янину. За цей злочин жінка проведе 7,5 року за ґратами.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, під час суду встановили, що 2 січня минулого року обвинувачена, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, знаходилася в квартирі. Так, під час конфлікту із потерпілим, який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин обвинувачена нанесла йому удар кухонним ножем у ділянку шиї, чим заподіяла йому смертельні пораненя, від яких він помер у Луцькій міській клінічній лікарні.Сама обвинувачена свою вину не визнала, розповівши суду, що в той вечір до неї прийшла подруга, яка принесла пляшку шампанського. Випивши її, вони пішли надвір погуляти з собакою, а в цей час до них під’їхали якісь чоловіки та почали щось говорити – потерпілий через це почав ревнувати та почав себе агресивно вести, бо був нетверезим.Обвинувачена зазначила, що після цього вони разом пішли додому до неї, де він знову почав питати її за чоловіків з вулиці. Між ними почалась суперечка – потерпілий почав викручували їй руки, повалив на ліжко та почав душити за шию. Вона кричала, але ніхто не приходив. Через деякий час в кімнату до них прийшов її вітчим та сказав потерпілому, щоб той їхав в офіс спати і дав останньому ключі.Приблизно за пів години потерпілий повернувся та знову згадав за невідомих чоловіків та почав душити за шию. З її слів, вона злякалась, почала кричати та, взявши до рук кухонний ніж, направила на потерпілого. Побачивши це, потерпілий почав викручувати їй руку і, напевно, наткнувся на ніж, але саме цей момент вона не бачила, адже закрила очі, бо дуже його злякалась. Жінка зазначила, що після цього вони обоє впали. Відкривши очі побачила багато крові, потім прибігли її вітчим та мама і почали кричати, після чого викликали швидку допомогу. Обвинувачена наголосила, що не мала наміру вбивати потерпілого, а лише хотіла його налякати.Незважаючи на невизнання вини, вина доведена зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема показами свідків.Відтак, суд визнав її винною та призначив покарання у виді семи років шести місяців позбавлення волі.

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