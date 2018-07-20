25-річний волинянин за кермом BMW збив велосипедиста





Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 жовтня близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 25-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не врахував безпечної швидкості руху та збив зустрічного велосипедиста, 70-річного жителя Володимира-Волинського.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії територіального медичного об’єднання.



За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському автомобіль BMW збив велосипедиста.Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 жовтня близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 25-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не врахував безпечної швидкості руху та збив зустрічного велосипедиста, 70-річного жителя Володимира-Волинського.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії територіального медичного об’єднання.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.

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