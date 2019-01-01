Який вигляд мала сільська інтелігенція у місті на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО





Світлину на своїй сторінці у Facebook оприлюднив володимирчанин Олександр Ольховський, - повідомляє



«Жителі села Кладнів...Посередині - сільський вчитель Гущук Йосип Володимирович, 1904-1978 р.р. (троюрідний брат мого діда Ольховського Павла Мироновича). Інтелігентна і дуже освічена людина. Навчав і мого батька, мав дуже гарний і каліграфічний почерк ( нещодавно бачив його рукопис).



Рано овдовів, мав сина, який жив у селі Коритниця, вже покійний. Одружившись вдруге, мав ще доньку і сина. Донька теж померла на Львівщині, син проживає у Львові...», – йдеться у дописі.



Нагадують, у цьому селі вже кілька років ніхто не живе. Село на карті району є, а жителів – немає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережу потрапила світлина початку 1930-х років, на яких зображена сільська інтелігенція Володимирщини.Світлину на своїй сторінці у Facebook оприлюднив володимирчанин, - повідомляє Район. Володимир-Волинський. «Жителі села Кладнів...Посередині - сільський вчитель, 1904-1978 р.р. (троюрідний брат мого діда). Інтелігентна і дуже освічена людина. Навчав і мого батька, мав дуже гарний і каліграфічний почерк ( нещодавно бачив його рукопис).Рано овдовів, мав сина, який жив у селі Коритниця, вже покійний. Одружившись вдруге, мав ще доньку і сина. Донька теж померла на Львівщині, син проживає у Львові...», – йдеться у дописі.Нагадують, у цьому селі вже кілька років ніхто не живе. Село на карті району є, а жителів – немає.

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