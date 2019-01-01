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Який вигляд мала сільська інтелігенція у місті на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

Який вигляд мала сільська інтелігенція у місті на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
В мережу потрапила світлина початку 1930-х років, на яких зображена сільська інтелігенція Володимирщини.

Світлину на своїй сторінці у Facebook оприлюднив володимирчанин Олександр Ольховський, - повідомляє Район. Володимир-Волинський.

«Жителі села Кладнів...Посередині - сільський вчитель Гущук Йосип Володимирович, 1904-1978 р.р. (троюрідний брат мого діда Ольховського Павла Мироновича). Інтелігентна і дуже освічена людина. Навчав і мого батька, мав дуже гарний і каліграфічний почерк ( нещодавно бачив його рукопис).

Рано овдовів, мав сина, який жив у селі Коритниця, вже покійний. Одружившись вдруге, мав ще доньку і сина. Донька теж померла на Львівщині, син проживає у Львові...», – йдеться у дописі.

Нагадують, у цьому селі вже кілька років ніхто не живе. Село на карті району є, а жителів – немає.

Який вигляд мала сільська інтелігенція у місті на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО



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Теги: сільська інтелігенція, Володимир-Волинський
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