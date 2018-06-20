У Луцьку перевізники погрожують відмовитись від 14 маршрутів через е-квиток





Оголошення про це перевізники розвісили у маршрутках. Натомість у міській раді заявляють про саботаж з боку підприємців, - інформує



В оголошенні, зокрема, йдеться про те, що автобуси перестануть їздити за маршрутами №1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26а, 32.



Що кажуть перевізники



Директор луцького АТП 101701 Сергій Дьомін розповів «Першому», начебто це міська рада надіслала перевізникам попередження про розірвання договорів.



«Це повідомлення отримали основні перевізники Луцька. Розірвання договорів пов’язане з незгодою з умовами праці, які вони пропонують з 11 листопада. Наша робота стає просто невигідною – наше підприємство пів мільйона гривень повинно відраховувати оператору, який впроваджує систему електронної оплати проїзду. За нашими розрахунками, максимум за місяць перевізники збанкрутують», - переконує Сергій Дьомін.



Що каже мерія



Натомість у міській раді запевняють, що міська рада не пропонувала перевізникам розірвати договори. Натомість йшлося про підписання договорів, які передбачають співпрацю не лише з міською радою, а й з оператором.



«Це саботаж перевізників впровадження електронного квитка. Впровадження триває з 2018 року, всі рішення проходять регуляторну процедуру, участь у якій беруть перевізники – всі зауваження враховуються. Це просто небажання показати свою виручку», - сказав заступник начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Олександр Середа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 листопада, коли у Луцьку повинна запрацювати електронна система оплати проїзду, 14 міських маршрутів можуть перестати працювати.Оголошення про це перевізники розвісили у маршрутках. Натомість у міській раді заявляють про саботаж з боку підприємців, - інформує Перший. В оголошенні, зокрема, йдеться про те, що автобуси перестануть їздити за маршрутами №1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26а, 32.Директор луцького АТП 101701розповів «Першому», начебто це міська рада надіслала перевізникам попередження про розірвання договорів.«Це повідомлення отримали основні перевізники Луцька. Розірвання договорів пов’язане з незгодою з умовами праці, які вони пропонують з 11 листопада. Наша робота стає просто невигідною – наше підприємство пів мільйона гривень повинно відраховувати оператору, який впроваджує систему електронної оплати проїзду. За нашими розрахунками, максимум за місяць перевізники збанкрутують», - переконує Сергій Дьомін.Натомість у міській раді запевняють, що міська рада не пропонувала перевізникам розірвати договори. Натомість йшлося про підписання договорів, які передбачають співпрацю не лише з міською радою, а й з оператором.«Це саботаж перевізників впровадження електронного квитка. Впровадження триває з 2018 року, всі рішення проходять регуляторну процедуру, участь у якій беруть перевізники – всі зауваження враховуються. Це просто небажання показати свою виручку», - сказав заступник начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради

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