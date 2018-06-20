У Луцьку перевізники погрожують відмовитись від 14 маршрутів через е-квиток
Сьогодні, 10:33
З 11 листопада, коли у Луцьку повинна запрацювати електронна система оплати проїзду, 14 міських маршрутів можуть перестати працювати.
Оголошення про це перевізники розвісили у маршрутках. Натомість у міській раді заявляють про саботаж з боку підприємців, - інформує Перший.
В оголошенні, зокрема, йдеться про те, що автобуси перестануть їздити за маршрутами №1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26а, 32.
Що кажуть перевізники
Директор луцького АТП 101701 Сергій Дьомін розповів «Першому», начебто це міська рада надіслала перевізникам попередження про розірвання договорів.
«Це повідомлення отримали основні перевізники Луцька. Розірвання договорів пов’язане з незгодою з умовами праці, які вони пропонують з 11 листопада. Наша робота стає просто невигідною – наше підприємство пів мільйона гривень повинно відраховувати оператору, який впроваджує систему електронної оплати проїзду. За нашими розрахунками, максимум за місяць перевізники збанкрутують», - переконує Сергій Дьомін.
Що каже мерія
Натомість у міській раді запевняють, що міська рада не пропонувала перевізникам розірвати договори. Натомість йшлося про підписання договорів, які передбачають співпрацю не лише з міською радою, а й з оператором.
«Це саботаж перевізників впровадження електронного квитка. Впровадження триває з 2018 року, всі рішення проходять регуляторну процедуру, участь у якій беруть перевізники – всі зауваження враховуються. Це просто небажання показати свою виручку», - сказав заступник начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Олександр Середа.
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Оголошення про це перевізники розвісили у маршрутках. Натомість у міській раді заявляють про саботаж з боку підприємців, - інформує Перший.
В оголошенні, зокрема, йдеться про те, що автобуси перестануть їздити за маршрутами №1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26а, 32.
Що кажуть перевізники
Директор луцького АТП 101701 Сергій Дьомін розповів «Першому», начебто це міська рада надіслала перевізникам попередження про розірвання договорів.
«Це повідомлення отримали основні перевізники Луцька. Розірвання договорів пов’язане з незгодою з умовами праці, які вони пропонують з 11 листопада. Наша робота стає просто невигідною – наше підприємство пів мільйона гривень повинно відраховувати оператору, який впроваджує систему електронної оплати проїзду. За нашими розрахунками, максимум за місяць перевізники збанкрутують», - переконує Сергій Дьомін.
Що каже мерія
Натомість у міській раді запевняють, що міська рада не пропонувала перевізникам розірвати договори. Натомість йшлося про підписання договорів, які передбачають співпрацю не лише з міською радою, а й з оператором.
«Це саботаж перевізників впровадження електронного квитка. Впровадження триває з 2018 року, всі рішення проходять регуляторну процедуру, участь у якій беруть перевізники – всі зауваження враховуються. Це просто небажання показати свою виручку», - сказав заступник начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Олександр Середа.
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Коментарі 1
гірше не буде все'дно мусово спочатку посадити Пороха і забрати в него Приватбанк тоді всим нам хвате гроші і на песнії і на зарплати і на маршрутки
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