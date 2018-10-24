У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 10:43
У Луцьку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вулиці Рівненська водій, перебуваючи з ознаками сп’яніння, мав намір рухатися на автомобілі.
Інцидент трапився сьогодні, 1 листопада, вночі, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні одразу ж вирушив за вказаною адресою, на місці події виявили автомобіль CITROEN C5, який намагався здійснити рух.
Завдяки злагодженим діям патрульних, транспортний засіб був заблокований, водія відсторонили від керування.
Під час спілкування у 35-річного громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Пройшовши огляд у медичному закладі, висновок лікаря – 1,52 проміле.
На водія склали адмінматеріал за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився сьогодні, 1 листопада, вночі, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні одразу ж вирушив за вказаною адресою, на місці події виявили автомобіль CITROEN C5, який намагався здійснити рух.
Завдяки злагодженим діям патрульних, транспортний засіб був заблокований, водія відсторонили від керування.
Під час спілкування у 35-річного громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Пройшовши огляд у медичному закладі, висновок лікаря – 1,52 проміле.
На водія склали адмінматеріал за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 1 – 3 листопада
Сьогодні, 11:00
У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 10:43
25-річний волинянин за кермом BMW збив велосипедиста
Сьогодні, 10:17
Лучанка, яка під час сварки вбила чоловіка, сяде у тюрму
Сьогодні, 10:04