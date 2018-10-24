У Луцьку патрульні зловили п'яного водія





Інцидент трапився сьогодні, 1 листопада, вночі, - повідомляє



Патрульні одразу ж вирушив за вказаною адресою, на місці події виявили автомобіль CITROEN C5, який намагався здійснити рух.



Завдяки злагодженим діям патрульних, транспортний засіб був заблокований, водія відсторонили від керування.



Під час спілкування у 35-річного громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння.



Пройшовши огляд у медичному закладі, висновок лікаря – 1,52 проміле.



На водія склали адмінматеріал за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вулиці Рівненська водій, перебуваючи з ознаками сп’яніння, мав намір рухатися на автомобілі.Інцидент трапився сьогодні, 1 листопада, вночі, - повідомляє патрульна поліція Волині Патрульні одразу ж вирушив за вказаною адресою, на місці події виявили автомобіль CITROEN C5, який намагався здійснити рух.Завдяки злагодженим діям патрульних, транспортний засіб був заблокований, водія відсторонили від керування.Під час спілкування у 35-річного громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Пройшовши огляд у медичному закладі, висновок лікаря – 1,52 проміле.На водія склали адмінматеріал за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

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