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У Луцьку патрульні зловили п'яного водія

У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
У Луцьку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вулиці Рівненська водій, перебуваючи з ознаками сп’яніння, мав намір рухатися на автомобілі.

Інцидент трапився сьогодні, 1 листопада, вночі, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Патрульні одразу ж вирушив за вказаною адресою, на місці події виявили автомобіль CITROEN C5, який намагався здійснити рух.

Завдяки злагодженим діям патрульних, транспортний засіб був заблокований, водія відсторонили від керування.

Під час спілкування у 35-річного громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Пройшовши огляд у медичному закладі, висновок лікаря – 1,52 проміле.

На водія склали адмінматеріал за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: патрульна поліція, п'яний водій, Луцьк
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