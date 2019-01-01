Підозрюють «мажорів»: на Чернігівщині загадково загинув 14-річний хлопець. ВІДЕО





Офіційна версія правоохоронців — нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що їхнього сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину. Про це йдеться у сюжеті ТСН, - пише



Зазначається, що свою останню світлину Денис зробив за декілька годин до зникнення у день трагедії — він фотографувався для шкільного альбому.



За словами мами школяра, Світлани Чаленко, йдучи на фотосесію, той обіцяв повернутися через пів години, однак його не було ні через годину, ні пізніше. Телефон юнака теж не відповідав.



"Вийшов із дому і сказав: "Мамо, я тебе люблю! Це були його останні слова... Я потім усі вулиці оббігла", — зізнається вона.



Через деякий час, додає жінка, "згорнуте бубликом" тіло її сина виявили на залізничній колії, де щойно проїхав поїзд.



Першими в тому, що юнак загинув не під колесами, засумнівалися лікарі — травми видалися їм не характерними.



"Сказали чергові швидкої допомоги: він уже давно, його сюди перенесли, його не поїзд збив", — розповідає тато загиблого Віктор Чаленко.



Занепокоєні словами медиків, наступного дня батьки пішли на повторний огляд і виявили численні плями крові за декілька сотень метрів від місця трагедії. За цими слідами дійшли аж до закинутої колії, де, на їхню думку, й трапилося вбивство. Туди ж, зазначають вони, "фактично за руку" привели й правоохоронців.



Однак у поліції переконують, що про вбивство не може бути й мови.



"Це потяг — розглядається така версія. Даних, які б вказували на насильницьку смерть, поки в нас немає", — заявив керівник Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик.



Батьки не вірять, до того ж, і залізничники заперечують свою причетність до трагедії.



"Дитина лежала на колії вже мертва. Звісно, що не збивав! Ви взагалі бачили цю дитину? Він побитий був, які гематоми в нього під очима", — зазначив помічник машиніста потяга Сергій Клименко, додавши, нібито правоохоронці наполягали, аби він дав інші покази.



Водночас батькам загиблого на телефон почали надсилати голосові повідомлення анонімні свідки. У них ідеться, мовляв, Денис заступився за дівчину, за що його й побили: "Четверо осіб били і одна зарізала. Вони відтягнули його тіло на залізничний вокзал".



Крім цього, дядько хлопця зауважив, що у племінника справді була дівчина, яка йому подобалася. Батько ж пригадав, як напередодні смерті син розповів про погрози. Збереглося й листування, де якийсь хлопець писав Денису: "Я тебе вб’ю, заріжу, закопаю..."



Рідні й друзі юнака розпочали власне розслідування. За їхніми даними, до зникнення Дениса причетні четверо хлопців — двоє місцевих та двоє киян.



"Чутки такі ширяться, що до цього злочину причетні діти високопосадовців, котрі працюють у судовій системі в Києві", — зауважив адвокат Володимир Білик.



Тепер батьки загадково загиблого Дениса Чаленка домагаються повторної експертизи і залучення до розслідування справи столичної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний хлопець. Його знайшли мертвим на залізничній колії.Офіційна версія правоохоронців — нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що їхнього сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину. Про це йдеться у сюжеті ТСН, - пише Обозреватель Зазначається, що свою останню світлину Денис зробив за декілька годин до зникнення у день трагедії — він фотографувався для шкільного альбому.За словами мами школяра,, йдучи на фотосесію, той обіцяв повернутися через пів години, однак його не було ні через годину, ні пізніше. Телефон юнака теж не відповідав."Вийшов із дому і сказав: "Мамо, я тебе люблю! Це були його останні слова... Я потім усі вулиці оббігла", — зізнається вона.Через деякий час, додає жінка, "згорнуте бубликом" тіло її сина виявили на залізничній колії, де щойно проїхав поїзд.Першими в тому, що юнак загинув не під колесами, засумнівалися лікарі — травми видалися їм не характерними."Сказали чергові швидкої допомоги: він уже давно, його сюди перенесли, його не поїзд збив", — розповідає тато загиблого Віктор Чаленко.Занепокоєні словами медиків, наступного дня батьки пішли на повторний огляд і виявили численні плями крові за декілька сотень метрів від місця трагедії. За цими слідами дійшли аж до закинутої колії, де, на їхню думку, й трапилося вбивство. Туди ж, зазначають вони, "фактично за руку" привели й правоохоронців.Однак у поліції переконують, що про вбивство не може бути й мови."Це потяг — розглядається така версія. Даних, які б вказували на насильницьку смерть, поки в нас немає", — заявив керівник Прилуцького відділу поліціїБатьки не вірять, до того ж, і залізничники заперечують свою причетність до трагедії."Дитина лежала на колії вже мертва. Звісно, що не збивав! Ви взагалі бачили цю дитину? Він побитий був, які гематоми в нього під очима", — зазначив помічник машиніста потяга Сергій Клименко, додавши, нібито правоохоронці наполягали, аби він дав інші покази.Водночас батькам загиблого на телефон почали надсилати голосові повідомлення анонімні свідки. У них ідеться, мовляв, Денис заступився за дівчину, за що його й побили: "Четверо осіб били і одна зарізала. Вони відтягнули його тіло на залізничний вокзал".Крім цього, дядько хлопця зауважив, що у племінника справді була дівчина, яка йому подобалася. Батько ж пригадав, як напередодні смерті син розповів про погрози. Збереглося й листування, де якийсь хлопець писав Денису: "Я тебе вб’ю, заріжу, закопаю..."Рідні й друзі юнака розпочали власне розслідування. За їхніми даними, до зникнення Дениса причетні четверо хлопців — двоє місцевих та двоє киян."Чутки такі ширяться, що до цього злочину причетні діти високопосадовців, котрі працюють у судовій системі в Києві", — зауважив адвокатТепер батьки загадково загиблого Дениса Чаленка домагаються повторної експертизи і залучення до розслідування справи столичної поліції.

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