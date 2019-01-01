За місяць мешканці Волині добровільно здали до поліції 438 одиниць зброї

За місяць жителі Волині здали до поліції понад 10 тисяч боєприпасів.Так, під час місячника добровільної здачі зброї поліція прийняла від громадян 438 одиниць зброї. З них – 279 одиниць нарізної спортивно-мисливської зброї та армійських зразків, 3 мисливських нарізних карабіни, 122 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, 19 одиниць зброї часів Другої Світової війни, - інформує ГУНП у Волинській області.Крім вогнепальної зброї волиняни здали до поліції 69 одиниць спецзасобів травматичної дії: 42 – пристрої травматичної дії, 27 газових пістолетів та револьверів. Також здано понад 10 тис. різних набоїв до вогнепальної зброї та 7 гранат.Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.