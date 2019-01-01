Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО

Кулініча Віталія Євгеновича, 12.10.1988 року народження, мешканець села Іванівка, Іваничівського району.



Про це повідомляє



Чоловік 20 червня 2018 року поїхав на заробітки до Республіки Польща, на зв'язок не виходить та місцезнаходження його невідоме.



Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 175 см, волосся темне.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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