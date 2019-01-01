вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Встановлюють місцезнаходження Кулініча Віталія Євгеновича, 12.10.1988 року народження, мешканець села Іванівка, Іваничівського району.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Чоловік 20 червня 2018 року поїхав на заробітки до Республіки Польща, на зв'язок не виходить та місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 175 см, волосся темне.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, заробітки, Польща, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні нардепів почнуть штрафувати за прогули
Сьогодні, 11:59
На Волині цьогоріч в приміщеннях 20 шкіл облаштують туалети
Сьогодні, 11:32
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість
Сьогодні, 11:07
Підозрюють «мажорів»: на Чернігівщині загадково загинув 14-річний хлопець. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО
16 жовтень, 18:32
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
09 вересень, 11:31
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
03 вересень, 13:36
Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині
31 липень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників
Сьогодні, 12:39
 0
Помер волинянин, який впав з висоти
Сьогодні, 12:35
 0
Живодерів, які познущалися над папугами з Луцького зоопарку, ще не знайшли
Сьогодні, 12:24
 0
Волинські вчителі склали ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:16
 0
Школярка з Волині здобула «бронзу» на міжнародній олімпіаді
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿