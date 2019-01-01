Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Встановлюють місцезнаходження Кулініча Віталія Євгеновича, 12.10.1988 року народження, мешканець села Іванівка, Іваничівського району.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Чоловік 20 червня 2018 року поїхав на заробітки до Республіки Польща, на зв'язок не виходить та місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 175 см, волосся темне.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Чоловік 20 червня 2018 року поїхав на заробітки до Республіки Польща, на зв'язок не виходить та місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 175 см, волосся темне.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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