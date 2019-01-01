Живодерів, які познущалися над папугами з Луцького зоопарку, ще не знайшли

Злочинців, які викрали з території Луцького зоопарку двох зеленокрилих ара, досі не знайшли.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.У поліції підтвердили факт про те, що знайшли папуг, але, зауважують, викрадачів досі шукають.Про те, де знайшли поранених птахів, та інші деталі справи не розповідають, посилаючись на таємницю досудового розслідування. Відомо, що кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про. Сьогодні, 1 листопада, зоопарк. Їх повернули у зоопарк. На жаль, один з птахів помер від отриманих травм на руках у директорки зоопарку. У зоопарку додають, що викрадачі знущалися над птахами – їх зв’язали, у одного з папуг – підрізані крила, травми – по всьому тілу.