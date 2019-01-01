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На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників

На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників
Під капотом «Porsche Cayenne» у пункті пропуску «Ягодин» виявили годинники майже на 1 млн грн.

Учора в пункті пропуску «Ягодин» викрили спробу незаконного перевезення великої партії годинників фірми «CASIO» різних моделей, - пише Держприкордонслужба України.

Хронометри приховано віз волинянин, який повертався із-за кордону. Чоловік направив свій позашляховик Porsche Cayenne на смугу «зелений коридор», демонструючи, що не везе товарів, які варто декларувати.

Та проскочити «зеленою смугою» порушникові не вдалося. Оперативні співробітники Держприкордонслужби отримали інформацію про можливе переміщення товарів з приховуванням від прикордонно-митного контролю. Тож «годинникаря» вже очікували, і направили його транспортний засіб на поглиблену перевірку. Під капотом автомобіля оглядова група виявила чорні пакетики, в яких знаходилися 567 годинників.

Товар передали представникам митниці. Сума його оцінки склала майже 1 мільйон гривень.

На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників
На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників
На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників
На «Ягодині» затримали волинянина, який під капотом Porsche перевозив партію дорогих годинників

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Теги: годинники, волинянин, Ягодин
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