Помер волинянин, який впав з висоти





Помер чоловік у четвер, 31 жовтня, - про це повідомили



У лікарню чоловік потрапив з важкою закритою хребетно-мозковою травмою, забоями, струсом і набряком головного мозку.



Як розповіли правоохоронці, травми чоловік отримав у результаті нещасного випадку. Він випав з балкону другого поверху за місцем проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в лікарні помер 57-річний мешканець села Новосілки Володимир-Волинського району, який 10-го жовтня випав з другого поверху.Помер чоловік у четвер, 31 жовтня, - про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.У лікарню чоловік потрапив з важкою закритою хребетно-мозковою травмою, забоями, струсом і набряком головного мозку.Як розповіли правоохоронці, травми чоловік отримав у результаті нещасного випадку. Він випав з балкону другого поверху за місцем проживання.

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