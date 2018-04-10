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Помер волинянин, який впав з висоти

Помер волинянин, який впав з висоти
У Луцьку в лікарні помер 57-річний мешканець села Новосілки Володимир-Волинського району, який 10-го жовтня випав з другого поверху.

Помер чоловік у четвер, 31 жовтня, - про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.

У лікарню чоловік потрапив з важкою закритою хребетно-мозковою травмою, забоями, струсом і набряком головного мозку.

Як розповіли правоохоронці, травми чоловік отримав у результаті нещасного випадку. Він випав з балкону другого поверху за місцем проживання.

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Теги: помер, волинянин, падіння
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