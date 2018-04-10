Помер волинянин, який впав з висоти
Сьогодні, 12:35
У Луцьку в лікарні помер 57-річний мешканець села Новосілки Володимир-Волинського району, який 10-го жовтня випав з другого поверху.
Помер чоловік у четвер, 31 жовтня, - про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
У лікарню чоловік потрапив з важкою закритою хребетно-мозковою травмою, забоями, струсом і набряком головного мозку.
Як розповіли правоохоронці, травми чоловік отримав у результаті нещасного випадку. Він випав з балкону другого поверху за місцем проживання.
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Помер чоловік у четвер, 31 жовтня, - про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
У лікарню чоловік потрапив з важкою закритою хребетно-мозковою травмою, забоями, струсом і набряком головного мозку.
Як розповіли правоохоронці, травми чоловік отримав у результаті нещасного випадку. Він випав з балкону другого поверху за місцем проживання.
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