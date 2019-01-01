Спортсмен з Луцька виборов срібло на чемпіонаті Європи*

Михайло Савчук днями повернувся із сонячної Італії, де брав участь у міжнародних змаганнях з бразильського джиу-джитсу. Волинянину вдалося вибороти дві срібні медалі: одну – на чемпіонаті Риму, іншу – на чемпіонаті Європи.



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Змагання тривали три дні – з 18 до 20 жовтня у Римі. Їх вважають одними з найбільш престижних, адже для участі приїжджають спортсмени не лише з Європи, а й з усього світу. «Цей чемпіонат, хоч і не з олімпійського виду спорту, але дасть фору олімпійським чемпіонатам світового рівня. В цих змаганнях взяло участь декілька тисяч борців», – розповідає Михайло Савчук.





Окрім лучанина, на чемпіонаті виступали ще майже 20 спортсменів з України. Проте з Волинської області Михайло був єдиним представником. «Виступив добре, провів 5 сутичок. Складність була в тому, що все відбувалося дуже динамічно. Мої виступи пройшли приблизно за півгодини. Але все ж мені вдалося вибороти срібло у двох видах змагань: у кімоно (чемпіонат Риму) та без кімоно (чемпіонат Європи) у категорії: сині пояси до -85 кг. Я двічі брав срібло, до золота трохи не вистачило, але хотілося б вибороти і його, а в майбутньому спробувати себе в чемпіонатах світу. Також у нас є грандіозні плани почати вивозити туди молодіжну і дитячу збірні. Вони показують хороші результати на чемпіонатах України, що дає нам перспективи рухатися далі», – продовжує розповідати спортсмен.





Окрім емоцій, які принесла перемога, Михайло Савчук поділився й іншими. Чоловік розповів, що дуже задоволений рівнем організації спортивних змагань в Італії. «Мені дуже подобається те, що в Італії такі події дуже підтримує держава та бізнес. Це чудова зала в зручному гарному місці біля моря, дуже хороші умови реєстрації, комфортне проживання та смачне харчування. Все дуже зручно. Приємно, що було багато людей, які просто прийшли подивитися. Класним також є те, що на такі змагання з'їжджаються зірки світового масштабу, люди, з чиїми іменами пов'язують сучасне джиу-джитсу, і була можливість поспостерігати за їхніми виступами».





За словами Михайла, участь у цих чемпіонатах – це не лише особиста перемога. Це ще й можливість налагодити хороші зв’язки. «Ми як спортивний клуб і організація виходимо з рівня України на рівень Європи. Для нас – це ріст та можливість брати участь в міжнародних змаганнях. Це регулярна спроба виступати на рівні Європи. Для мене особисто як для діючого спортсмена виступати на світових чемпіонатах – це важливий крок і критерій оцінки своїх сил та можливостей. Завжди такі події – це можливість контакту з іншими клубами з різних країн. Налагодити контакти – це про можливість напряму говорити і запрошувати їх в Україну з ціллю популяризації здорового способу життя та формування спортивної молоді», – кажу спортсмен.





Наприкінці розмови Михайло Савчук відзначив те, що допомогло йому гідно та результативно виступити: «Хочеться, звісно, сказати дуже важливу річ: як тренер я тепер усвідомлюю те, що для того, аби виховувати чемпіона, мало бути здібним та талановитими. Важливо мати матеріальну та фінансову базу для того, щоб отримати можливість вивозити перспективних молодих бійців на змагання потужного рівня. Всеукраїнські, міжнародні спортивні змагання та збори, як правило, потребують значних грошових витрат. Проте на джиу-джитсу ми не маємо фінансування від держави. І важливим є те, що в цій ситуації в нас є підтримка. Добре, що такі підприємства, як





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий луцький спортсменднями повернувся із сонячної Італії, де брав участь у міжнародних змаганнях з бразильського джиу-джитсу. Волинянину вдалося вибороти дві срібні медалі: одну – на чемпіонаті Риму, іншу – на чемпіонаті Європи.Про це йдеться на сайті компанії WEST AUTO HUB Змагання тривали три дні – з 18 до 20 жовтня у Римі. Їх вважають одними з найбільш престижних, адже для участі приїжджають спортсмени не лише з Європи, а й з усього світу. «Цей чемпіонат, хоч і не з олімпійського виду спорту, але дасть фору олімпійським чемпіонатам світового рівня. В цих змаганнях взяло участь декілька тисяч борців», – розповідає Михайло Савчук.Окрім лучанина, на чемпіонаті виступали ще майже 20 спортсменів з України. Проте з Волинської області Михайло був єдиним представником. «Виступив добре, провів 5 сутичок. Складність була в тому, що все відбувалося дуже динамічно. Мої виступи пройшли приблизно за півгодини. Але все ж мені вдалося вибороти срібло у двох видах змагань: у кімоно (чемпіонат Риму) та без кімоно (чемпіонат Європи) у категорії: сині пояси до -85 кг. Я двічі брав срібло, до золота трохи не вистачило, але хотілося б вибороти і його, а в майбутньому спробувати себе в чемпіонатах світу. Також у нас є грандіозні плани почати вивозити туди молодіжну і дитячу збірні. Вони показують хороші результати на чемпіонатах України, що дає нам перспективи рухатися далі», – продовжує розповідати спортсмен.Окрім емоцій, які принесла перемога, Михайло Савчук поділився й іншими. Чоловік розповів, що дуже задоволений рівнем організації спортивних змагань в Італії. «Мені дуже подобається те, що в Італії такі події дуже підтримує держава та бізнес. Це чудова зала в зручному гарному місці біля моря, дуже хороші умови реєстрації, комфортне проживання та смачне харчування. Все дуже зручно. Приємно, що було багато людей, які просто прийшли подивитися. Класним також є те, що на такі змагання з'їжджаються зірки світового масштабу, люди, з чиїми іменами пов'язують сучасне джиу-джитсу, і була можливість поспостерігати за їхніми виступами».За словами Михайла, участь у цих чемпіонатах – це не лише особиста перемога. Це ще й можливість налагодити хороші зв’язки. «Ми як спортивний клуб і організація виходимо з рівня України на рівень Європи. Для нас – це ріст та можливість брати участь в міжнародних змаганнях. Це регулярна спроба виступати на рівні Європи. Для мене особисто як для діючого спортсмена виступати на світових чемпіонатах – це важливий крок і критерій оцінки своїх сил та можливостей. Завжди такі події – це можливість контакту з іншими клубами з різних країн. Налагодити контакти – це про можливість напряму говорити і запрошувати їх в Україну з ціллю популяризації здорового способу життя та формування спортивної молоді», – кажу спортсмен.Наприкінці розмови Михайло Савчук відзначив те, що допомогло йому гідно та результативно виступити: «Хочеться, звісно, сказати дуже важливу річ: як тренер я тепер усвідомлюю те, що для того, аби виховувати чемпіона, мало бути здібним та талановитими. Важливо мати матеріальну та фінансову базу для того, щоб отримати можливість вивозити перспективних молодих бійців на змагання потужного рівня. Всеукраїнські, міжнародні спортивні змагання та збори, як правило, потребують значних грошових витрат. Проте на джиу-джитсу ми не маємо фінансування від держави. І важливим є те, що в цій ситуації в нас є підтримка. Добре, що такі підприємства, як WEST AUTO HUB піклуються не тільки про власний дохід, а трансформуються в соціально важливі структури, які допомагають неприбутковим спортивним організаціям, як ми, формувати здорову націю та виховувати сильних молодих патріотів. І це дає можливість без підтримки з боку держави реалізуватися спортсменам і сильним особистостям. Це дуже мотивує і дає сили рухатися далі».

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