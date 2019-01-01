У Польщі за наругу над прапором судили українця





Як пoвідoмляє



Крім цього, чоловіка також зобов'язали перестати зловживати алкоголем впродовж випробувального періоду. Вирок вже набрав чинності.



Інцидент, через який судили українця, трапився у січні 2019 року. Тоді він, перебуваючи під впливом алкоголю, зірвав польський прапор, який був встановлений на розв'язці Оборонців Бірчи в Ельблонзі. Після цього викинув біло-червоне полотно до смітника, а потім намагався його спалити.



Слідство встановило, що українець на момент скоєння наруги над прапором був не один. Разом із ним був інший його співвітчизник, справу проти якого також вже скерували до суду. Слухання почнеться в листопаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі судили українця, який знущався над прапором.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на info.elblag.pl, суд у Ельблонзі (Вармінсько-Мазурське воєводство) засудив громадянина України до 3-х місяці в'язниці умовно з випробувальним періодом на 2 роки.Крім цього, чоловіка також зобов'язали перестати зловживати алкоголем впродовж випробувального періоду. Вирок вже набрав чинності.Інцидент, через який судили українця, трапився у січні 2019 року. Тоді він, перебуваючи під впливом алкоголю, зірвав польський прапор, який був встановлений на розв'язці Оборонців Бірчи в Ельблонзі. Після цього викинув біло-червоне полотно до смітника, а потім намагався його спалити.Слідство встановило, що українець на момент скоєння наруги над прапором був не один. Разом із ним був інший його співвітчизник, справу проти якого також вже скерували до суду. Слухання почнеться в листопаді.

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