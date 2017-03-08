Відомо, кому з волинян платять найбільші зарплати
Сьогодні, 19:23
На Волині у вересні найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сферах фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони;
Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.
Відтак, заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,5 раза.
Також додають, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж вересня збільшилась на 36,2% і на 1 жовтня 2019 р. становила 40,5 млн грн, що дорівнює 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за вересень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному із них не виплачено в середньому по 11271 грн.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
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Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.
Відтак, заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,5 раза.
Також додають, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж вересня збільшилась на 36,2% і на 1 жовтня 2019 р. становила 40,5 млн грн, що дорівнює 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за вересень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному із них не виплачено в середньому по 11271 грн.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
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