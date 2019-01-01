Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію

З кожним роком на Волині зростає попит на спеціалістів робітничих професій. Тож Волинський обласний центр зайнятості пропонує безробітним опановувати нові актуальні спеціальності і розпочати безкоштовне навчання у одному із 25 навчальних закладів області, куди не потрібно складати жодних іспитів.Про це директор Волинського обласного центру зайнятостірозповів 1 листопада під час пресконференції на тему «Професійне навчання за сприяння Волинського обласного центру зайнятості. Можливості та дії».Зустріч відбувалася у стінах Волинського коледжу Національного університету харчових технологій за участю директора закладу –. «Наша співпраця з центром зайнятості зародилася вже давно і ми подосі працюємо дуже плідно. Саме наш коледж бере на навчання чималу кількість осіб, яких центр зайнятості направляє на курси, а ми успішно справляємося з поставленими завданнями», – говорить Ігор Корчук.Згідно з оперативними даними у січні–жовтні 2019 року, зі службою зайнятості співпрацює більш як сім тисяч роботодавців, більшість із них потребує працівників робітничих спеціальностей. Тривалість такого навчання, яке зокрема проводять також і в НУХТ, – від 2,5 до 10 місяців. Найдовше доведеться вчитися тим, хто хоче працювати у фермерському господарстві, найменше – охоронникам. Окрім НУХТ, в області є ще 24 навчальних заклади, які приймають «студентів» до своїх лав від 11 центрів професійно-технічної освіти ДСЗ.Станом на сьогодні за навчання безробітних закладам освіти області профінансували майже 2 мільйони гривень із Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття.У січні–жовтні цього року 3 300 безробітних проходили професійне навчання. Із них 1005 осіб – в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ, 1230 – у вишах та професійно-технічних навчальних закладах області, а 1095 – на підприємствах, організаціях і установах.«Спостерігаючи тенденцію на ринку праці, ми чітко бачимо, що попит на робітничі спеціальності значно зростає, ми не відстаємо.Порівнюючи з 2018 роком, коли ми допомогли знайти роботу 141 особі за 12 професіями, то у 2019 – це вже 232 особи за 20 професіями», – розповідає Роман Романюк.Так, повідомили, що до широкого спектру варіантів додалися ще можливості опанувати такі спеціальності: верстатник широкого профілю, візажист, косметик, лісоруб, манікюрник, машиніст автомобільного крана, педикюрник, продавець непродовольчих товарів, слюсар з ремонту автомобілів, а також – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Окрім вищезазначених, актуальними залишаються професії верстатника деревообробних верстатів, електрогазозварника, кондитера, кравця, кухаря, оператора верстатів з програмним керуванням, оператора котельні, перукаря, рибовода, машиніста (кочегара) котельні та швачки.До слова, аби потрапити на таке навчання, не потрібно складати жодних іспитів. Навчальні заклади приймають нових слухачів незалежно від віку та рівня освіти, головне – бажання вчитися і розвиватися. До того ж, вчать за короткі терміни. Також є можливість пройти індивідуальне навчання за професією із висококваліфікованими викладачами, які мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи. Під час здобуття нової спеціальності використовують лише новітні технології та максимально враховують актуальні потреби ринку праці і вимоги роботодавців. Як бонус, «студенти» проживають у комфортабельних гуртожитках готельного типу.«Особливість навчання в ЦТПО служби зайнятості – можливість опанувати як затребувані професії, так і рідкісні: виноградар, бляхар, бджоляр, бондар, вишивальник, виробник художніх виробів із лози, рибовод, квіткар, коваль ручного кування чи фермер. Ми допомагаємо людям розвивати свої таланти і втілювати такі неординарні хобі в професію», – переконує Роман Романюк.Як зазначає керівник служби, за окремими спеціальностями можна навчатися дистанційно, що значно зекономить ресурси.