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Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію

Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію
З кожним роком на Волині зростає попит на спеціалістів робітничих професій. Тож Волинський обласний центр зайнятості пропонує безробітним опановувати нові актуальні спеціальності і розпочати безкоштовне навчання у одному із 25 навчальних закладів області, куди не потрібно складати жодних іспитів.

Про це директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів 1 листопада під час пресконференції на тему «Професійне навчання за сприяння Волинського обласного центру зайнятості. Можливості та дії».

Зустріч відбувалася у стінах Волинського коледжу Національного університету харчових технологій за участю директора закладу – Ігоря Корчука. «Наша співпраця з центром зайнятості зародилася вже давно і ми подосі працюємо дуже плідно. Саме наш коледж бере на навчання чималу кількість осіб, яких центр зайнятості направляє на курси, а ми успішно справляємося з поставленими завданнями», – говорить Ігор Корчук.

Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію


Згідно з оперативними даними у січні–жовтні 2019 року, зі службою зайнятості співпрацює більш як сім тисяч роботодавців, більшість із них потребує працівників робітничих спеціальностей. Тривалість такого навчання, яке зокрема проводять також і в НУХТ, – від 2,5 до 10 місяців. Найдовше доведеться вчитися тим, хто хоче працювати у фермерському господарстві, найменше – охоронникам. Окрім НУХТ, в області є ще 24 навчальних заклади, які приймають «студентів» до своїх лав від 11 центрів професійно-технічної освіти ДСЗ.

Станом на сьогодні за навчання безробітних закладам освіти області профінансували майже 2 мільйони гривень із Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття.

У січні–жовтні цього року 3 300 безробітних проходили професійне навчання. Із них 1005 осіб – в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ, 1230 – у вишах та професійно-технічних навчальних закладах області, а 1095 – на підприємствах, організаціях і установах.

«Спостерігаючи тенденцію на ринку праці, ми чітко бачимо, що попит на робітничі спеціальності значно зростає, ми не відстаємо.

Порівнюючи з 2018 роком, коли ми допомогли знайти роботу 141 особі за 12 професіями, то у 2019 – це вже 232 особи за 20 професіями», – розповідає Роман Романюк.

Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію


Так, повідомили, що до широкого спектру варіантів додалися ще можливості опанувати такі спеціальності: верстатник широкого профілю, візажист, косметик, лісоруб, манікюрник, машиніст автомобільного крана, педикюрник, продавець непродовольчих товарів, слюсар з ремонту автомобілів, а також – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Окрім вищезазначених, актуальними залишаються професії верстатника деревообробних верстатів, електрогазозварника, кондитера, кравця, кухаря, оператора верстатів з програмним керуванням, оператора котельні, перукаря, рибовода, машиніста (кочегара) котельні та швачки.

Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію


До слова, аби потрапити на таке навчання, не потрібно складати жодних іспитів. Навчальні заклади приймають нових слухачів незалежно від віку та рівня освіти, головне – бажання вчитися і розвиватися. До того ж, вчать за короткі терміни. Також є можливість пройти індивідуальне навчання за професією із висококваліфікованими викладачами, які мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи. Під час здобуття нової спеціальності використовують лише новітні технології та максимально враховують актуальні потреби ринку праці і вимоги роботодавців. Як бонус, «студенти» проживають у комфортабельних гуртожитках готельного типу.

«Особливість навчання в ЦТПО служби зайнятості – можливість опанувати як затребувані професії, так і рідкісні: виноградар, бляхар, бджоляр, бондар, вишивальник, виробник художніх виробів із лози, рибовод, квіткар, коваль ручного кування чи фермер. Ми допомагаємо людям розвивати свої таланти і втілювати такі неординарні хобі в професію», – переконує Роман Романюк.

Як зазначає керівник служби, за окремими спеціальностями можна навчатися дистанційно, що значно зекономить ресурси.

Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію


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Теги: ВОЦЗ, центр зайнятості, безробіття, робота, вакансії, гроші
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