Українців попереджають про землетрус до 8 балів





За словами Олександра Кендзьора з Інституту геофізики НАН України, найближчим часом може відбутися досить сильний землетрус, повідомляє



Закарпатті - сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8 балів. Далеко не факт, що новий землетрус виявиться слабшим. Людям вже сьогодні треба готуватися до події, оскільки передбачити його неможливо: поштовхи можуть початися в будь-який момент.



Найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою. Епіцентри знаходилися в Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.



Зауважують, центральна і східна частини України менш схильні до землетрусів. Тут поштовхи не перевищували позначку в 5 балів.



Щоб біда не завдала істотної шкоди в майбутньому, треба будувати "правильні" вдома в "правильних" місцях. У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент може обвалитися.



У приміщенні стоїть подалі відійти від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великої техніки, яка може впасти на вас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпатті, трапляється, як правило, раз в 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908-м.За словамиз Інституту геофізики НАН України, найближчим часом може відбутися досить сильний землетрус, повідомляє "Сегодня" Закарпатті - сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8 балів. Далеко не факт, що новий землетрус виявиться слабшим. Людям вже сьогодні треба готуватися до події, оскільки передбачити його неможливо: поштовхи можуть початися в будь-який момент.Найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою. Епіцентри знаходилися в Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.Зауважують, центральна і східна частини України менш схильні до землетрусів. Тут поштовхи не перевищували позначку в 5 балів.Щоб біда не завдала істотної шкоди в майбутньому, треба будувати "правильні" вдома в "правильних" місцях. У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент може обвалитися.У приміщенні стоїть подалі відійти від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великої техніки, яка може впасти на вас.

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