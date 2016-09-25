Українців попереджають про землетрус до 8 балів
Сьогодні, 20:49
Сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпатті, трапляється, як правило, раз в 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908-м.
За словами Олександра Кендзьора з Інституту геофізики НАН України, найближчим часом може відбутися досить сильний землетрус, повідомляє "Сегодня".
Закарпатті - сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8 балів. Далеко не факт, що новий землетрус виявиться слабшим. Людям вже сьогодні треба готуватися до події, оскільки передбачити його неможливо: поштовхи можуть початися в будь-який момент.
Найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою. Епіцентри знаходилися в Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.
Зауважують, центральна і східна частини України менш схильні до землетрусів. Тут поштовхи не перевищували позначку в 5 балів.
Щоб біда не завдала істотної шкоди в майбутньому, треба будувати "правильні" вдома в "правильних" місцях. У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент може обвалитися.
У приміщенні стоїть подалі відійти від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великої техніки, яка може впасти на вас.
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За словами Олександра Кендзьора з Інституту геофізики НАН України, найближчим часом може відбутися досить сильний землетрус, повідомляє "Сегодня".
Закарпатті - сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8 балів. Далеко не факт, що новий землетрус виявиться слабшим. Людям вже сьогодні треба готуватися до події, оскільки передбачити його неможливо: поштовхи можуть початися в будь-який момент.
Найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатських гір і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою. Епіцентри знаходилися в Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій.
Зауважують, центральна і східна частини України менш схильні до землетрусів. Тут поштовхи не перевищували позначку в 5 балів.
Щоб біда не завдала істотної шкоди в майбутньому, треба будувати "правильні" вдома в "правильних" місцях. У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент може обвалитися.
У приміщенні стоїть подалі відійти від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великої техніки, яка може впасти на вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ви то хоч самі читаєте, шо ви пишете і як ви пишете ?
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