вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО

Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
31 жовтня архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив святкову божественну літургію з нагоди 430-літнього ювілею освячення Свято-Успенського храму села Качин Личинівського благочиння.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

У день свята архіпастирю співслужили благочинний Личинівського округу протоієрей Андрій Даукуліс, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель місцевого храму протоієрей Георгій Матич та клірики Волинської єпархії.

На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму протоієрея Георгія Матича – хрестом з прикрасами.

Під час літургії піднесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.

По закінченні богослужіння та хресного ходу архіпастир висадив символічне пам’ятне дерево на церковному подвір’ї у день святкування ювілею та нагородив активних прихожан благословенними грамотами.

Владика Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан та гостей з ювілеєм освячення храму та наголосив:

«…що древній храм – це, як старечий батько, який завжди чекає своїх діточок, щоб зберегти їх у своєму лоні від різних спокус й небезпек. А ми, в свою чергу, як вірні й слухняні християнські діти маємо захищати Церкву Матір та древній храм, зберігаючи їхню чистоту й наповнюватись мудрістю віри минулих поколінь, які переступали поріг цього древнього, намоленого храму».

У свою чергу, настоятель храму протоієрей Георгій висловив подяку архіпастирю, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву й високі церковні нагороди та попрохав владики архіпастирського благословення й надалі зберігати чистоту Православної віри і наповнювати древній храм живою молитвою й добрими справами.

По закінченні урочистостей архіпастир разом з духовенством звершили заупокійну літію біля пам’ятної дошки загиблого воїна АТО(ООС) Павляшик Миколи Анатолійовича та ще раз вознесли молитву за мир в Україні.

Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: УПЦ (МП), ювілей храму, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Самий раз до ювілею було перейти в ПЦУ,а не руки запроданцю цілувати.
Відповісти
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсмен з Луцька виборов срібло на чемпіонаті Європи*
Сьогодні, 14:11
В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти
Сьогодні, 14:00
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Волинські міграційники видворили нелегала з Молдови
Сьогодні, 13:25
У Польщі за наругу над прапором судили українця
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух
05 серпень, 10:30
Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху Хресний хід з Волині до Почаєва: паломники УПЦ МП пройшли перший відрізок шляху
28 липень, 15:47
Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО
15 липень, 13:44
У волинському місті прихильники УПЦ (МП) моляться у домовому храмі. ФОТО У волинському місті прихильники УПЦ (МП) моляться у домовому храмі. ФОТО
02 липень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За місяць мешканці Волині добровільно здали до поліції 438 одиниць зброї
Сьогодні, 14:27
 0
Спортсмен з Луцька виборов срібло на чемпіонаті Європи*
Сьогодні, 14:11
 0
В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти
Сьогодні, 14:00
 0
Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
Волинські міграційники видворили нелегала з Молдови
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿