Волинський храм відсвяткував 430-річчя. ФОТО

Нафанаїл очолив святкову божественну літургію з нагоди 430-літнього ювілею освячення Свято-Успенського храму села Качин Личинівського благочиння.



Про це інформує пресслужба



У день свята архіпастирю співслужили благочинний Личинівського округу протоієрей Андрій Даукуліс, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель місцевого храму протоієрей Георгій Матич та клірики Волинської єпархії.



На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму протоієрея Георгія Матича – хрестом з прикрасами.



Під час літургії піднесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.



По закінченні богослужіння та хресного ходу архіпастир висадив символічне пам’ятне дерево на церковному подвір’ї у день святкування ювілею та нагородив активних прихожан благословенними грамотами.



Владика Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан та гостей з ювілеєм освячення храму та наголосив:



«…що древній храм – це, як старечий батько, який завжди чекає своїх діточок, щоб зберегти їх у своєму лоні від різних спокус й небезпек. А ми, в свою чергу, як вірні й слухняні християнські діти маємо захищати Церкву Матір та древній храм, зберігаючи їхню чистоту й наповнюватись мудрістю віри минулих поколінь, які переступали поріг цього древнього, намоленого храму».



У свою чергу, настоятель храму протоієрей Георгій висловив подяку архіпастирю, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву й високі церковні нагороди та попрохав владики архіпастирського благословення й надалі зберігати чистоту Православної віри і наповнювати древній храм живою молитвою й добрими справами.



По закінченні урочистостей архіпастир разом з духовенством звершили заупокійну літію біля пам’ятної дошки загиблого воїна АТО(ООС) Павляшик Миколи Анатолійовича та ще раз вознесли молитву за мир в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 жовтня архієпископ Волинський і Луцькийочолив святкову божественну літургію з нагоди 430-літнього ювілею освячення Свято-Успенського храму села Качин Личинівського благочиння.Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП) У день свята архіпастирю співслужили благочинний Личинівського округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандрит, настоятель місцевого храму протоієрейта клірики Волинської єпархії.На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму протоієрея– хрестом з прикрасами.Під час літургії піднесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.По закінченні богослужіння та хресного ходу архіпастир висадив символічне пам’ятне дерево на церковному подвір’ї у день святкування ювілею та нагородив активних прихожан благословенними грамотами.Владика Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан та гостей з ювілеєм освячення храму та наголосив:«…що древній храм – це, як старечий батько, який завжди чекає своїх діточок, щоб зберегти їх у своєму лоні від різних спокус й небезпек. А ми, в свою чергу, як вірні й слухняні християнські діти маємо захищати Церкву Матір та древній храм, зберігаючи їхню чистоту й наповнюватись мудрістю віри минулих поколінь, які переступали поріг цього древнього, намоленого храму».У свою чергу, настоятель храму протоієрей Георгій висловив подяку архіпастирю, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву й високі церковні нагороди та попрохав владики архіпастирського благословення й надалі зберігати чистоту Православної віри і наповнювати древній храм живою молитвою й добрими справами.По закінченні урочистостей архіпастир разом з духовенством звершили заупокійну літію біля пам’ятної дошки загиблого воїна АТО(ООС)та ще раз вознесли молитву за мир в Україні.

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