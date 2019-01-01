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В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти

В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти
У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі, в одній із них перебували малі діти.

Аварія трапилася сьогодні, 1 листопада, зранку, - про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Так, водійка Opel Meriva не надала переваги в русі керманичу Seat Ibiza, який виїжджав з кільця у напрямку вулиці Огієнка. Водій останнього авто навіть виїхав на тротуар та збив дорожній знак.

Зауважують, в салоні останнього перебували донька водія та двоє малолітніх онуків, у віці 2 і 5 років. Менша була на руках. Обоє не пристебнуті спеціальними засобами, не на автокріслах. Удар був незначний і діти отримали лише забої та подряпини. Разом з мамою їх доставили до дитячої лікарні на обстеження.

Оформленням автопригоди займалась слідчо-оперативна група, оскільки вона – з потерпілими дітьми.

З водієм-дідусем патрульні провели профілактичну бесіду та винесли йому попередження.

В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти
В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти


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Теги: аварія, Луцьк, автокрісла
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