В центрі Луцька зіткнулися дві автівки: постраждали діти





Аварія трапилася сьогодні, 1 листопада, зранку, - про це повідомляє



Так, водійка Opel Meriva не надала переваги в русі керманичу Seat Ibiza, який виїжджав з кільця у напрямку вулиці Огієнка. Водій останнього авто навіть виїхав на тротуар та збив дорожній знак.



Зауважують, в салоні останнього перебували донька водія та двоє малолітніх онуків, у віці 2 і 5 років. Менша була на руках. Обоє не пристебнуті спеціальними засобами, не на автокріслах. Удар був незначний і діти отримали лише забої та подряпини. Разом з мамою їх доставили до дитячої лікарні на обстеження.



Оформленням автопригоди займалась слідчо-оперативна група, оскільки вона – з потерпілими дітьми.



З водієм-дідусем патрульні провели профілактичну бесіду та винесли йому попередження.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі, в одній із них перебували малі діти.Аварія трапилася сьогодні, 1 листопада, зранку, - про це повідомляє патрульна поліція Волині. Так, водійка Opel Meriva не надала переваги в русі керманичу Seat Ibiza, який виїжджав з кільця у напрямку вулиці Огієнка. Водій останнього авто навіть виїхав на тротуар та збив дорожній знак.Зауважують, в салоні останнього перебували донька водія та двоє малолітніх онуків, у віці 2 і 5 років. Менша була на руках. Обоє не пристебнуті спеціальними засобами, не на автокріслах. Удар був незначний і діти отримали лише забої та подряпини. Разом з мамою їх доставили до дитячої лікарні на обстеження.Оформленням автопригоди займалась слідчо-оперативна група, оскільки вона – з потерпілими дітьми.З водієм-дідусем патрульні провели профілактичну бесіду та винесли йому попередження.

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