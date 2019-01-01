Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку

У селі Погреби Київської області трапилася моторошна ДТП. Водій напідпитку збив вагітну жінку і намагався зникнути з місця аварії.У ході слідчих дій встановил, що потерпіла разом зі своєю сестрою та племінницею крокували узбіччям в напрямку с. Зазим’я. Вийшовши зі свого будинку, вони не встигли відійти і кілька метрів, як на них наїхала автівка, - ГУНП у Київській області.Утім, водій навіть не зупинився. Тікаючи, продовжив рух. Однак, не впоравшись з керуванням, в’їхав у гаражне приміщення. Вискочив із машини й знову почав тікати. Помітили це випадкові перехожі, порушника притримали та викликали швидку і поліцію, яка затирмала 33-річного чоловіка на місці події. Від зіткнення він лишився неушкодженим.А от вагітну жінку із травмами та забоями грудної клітини госпіталізували до лікарні. На щастя, за допомогою кесаревого розтину врятували життя дитині.За фактом ДТП видкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.