Зі слізьми, піснями і Біблією: як Філюка вітали з призначенням у Конституційний Cуд

Ексголову Апеляційного суду Волинської областіпривітали з призначенням у Конституційний Cуд.Урочистості відбулися у п'ятницю, 1 листопада.Прийшли на свято, як зауважила ведуча, «у родинному колі», владика, очільник обласної лікарні, відомий адвокат, голова Луцького міськрайонного суду, ексочільник Ягодинської митниціта інші.До вітань Петра Філюка його колеги-судді підійшли з розмахом: підготували музичні сюрпризи, як от виступи бандуристки, а також подарунки, наприклад, Біблію.«Я просив нічого поки не заносити в мій новий кабінет. Ця Біблія буде першим, що я покладу на свій стіл», - відзначив Філюк.Петро Філюк подякував Богу та своїм вчителям у суддівській справі.«Ніколи не думав, що буду в суді. Ніколи. Думав, прийду, попрацюю, отримаю квартиру і назад в міліцію, але не так сталося. Пам'ятаю своїх вчителів, які навчали, оберігали, розповідали, як потрібно жити, ставитись до людей», - сказав він. За словами Філюка, за 15 років роботи у нього в думках ніколи не було зробити комусь зле. А вирішальним фактором у обранні його суддею Конституційного Cуду була саме «суддівська родина».«Свита робить короля. Я лише є відображенням того, що було», - додав він.Колектив Апеляційного суду подарував Петру Філюку образ святого Миколая, як оберіг.«За 999 гривень? Бо якщо більше 1000 гривень, то доведеться декларувати», - пожартував владика Михаїл.Окрім того, Петро Філюк подарував 15 білих троянд, що означають «світлі 15 років роботи разом з суддями».