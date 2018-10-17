Зі слізьми, піснями і Біблією: як Філюка вітали з призначенням у Конституційний Cуд
Сьогодні, 15:48
Ексголову Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка привітали з призначенням у Конституційний Cуд.
Урочистості відбулися у п'ятницю, 1 листопада.
Прийшли на свято, як зауважила ведуча, «у родинному колі», владика Михаїл, очільник обласної лікарні Іван Сидор, відомий адвокат Сергій Сафулько, голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк, ексочільник Ягодинської митниці Роман Микитюк та інші.
До вітань Петра Філюка його колеги-судді підійшли з розмахом: підготували музичні сюрпризи, як от виступи бандуристки Марини Приходько, а також подарунки, наприклад, Біблію.
«Я просив нічого поки не заносити в мій новий кабінет. Ця Біблія буде першим, що я покладу на свій стіл», - відзначив Філюк.
Петро Філюк подякував Богу та своїм вчителям у суддівській справі.
«Ніколи не думав, що буду в суді. Ніколи. Думав, прийду, попрацюю, отримаю квартиру і назад в міліцію, але не так сталося. Пам'ятаю своїх вчителів, які навчали, оберігали, розповідали, як потрібно жити, ставитись до людей», - сказав він. За словами Філюка, за 15 років роботи у нього в думках ніколи не було зробити комусь зле. А вирішальним фактором у обранні його суддею Конституційного Cуду була саме «суддівська родина».
«Свита робить короля. Я лише є відображенням того, що було», - додав він.
Колектив Апеляційного суду подарував Петру Філюку образ святого Миколая, як оберіг.
«За 999 гривень? Бо якщо більше 1000 гривень, то доведеться декларувати», - пожартував владика Михаїл.
Окрім того, Петро Філюк подарував 15 білих троянд, що означають «світлі 15 років роботи разом з суддями».
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Урочистості відбулися у п'ятницю, 1 листопада.
Прийшли на свято, як зауважила ведуча, «у родинному колі», владика Михаїл, очільник обласної лікарні Іван Сидор, відомий адвокат Сергій Сафулько, голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк, ексочільник Ягодинської митниці Роман Микитюк та інші.
До вітань Петра Філюка його колеги-судді підійшли з розмахом: підготували музичні сюрпризи, як от виступи бандуристки Марини Приходько, а також подарунки, наприклад, Біблію.
«Я просив нічого поки не заносити в мій новий кабінет. Ця Біблія буде першим, що я покладу на свій стіл», - відзначив Філюк.
Петро Філюк подякував Богу та своїм вчителям у суддівській справі.
«Ніколи не думав, що буду в суді. Ніколи. Думав, прийду, попрацюю, отримаю квартиру і назад в міліцію, але не так сталося. Пам'ятаю своїх вчителів, які навчали, оберігали, розповідали, як потрібно жити, ставитись до людей», - сказав він. За словами Філюка, за 15 років роботи у нього в думках ніколи не було зробити комусь зле. А вирішальним фактором у обранні його суддею Конституційного Cуду була саме «суддівська родина».
«Свита робить короля. Я лише є відображенням того, що було», - додав він.
Колектив Апеляційного суду подарував Петру Філюку образ святого Миколая, як оберіг.
«За 999 гривень? Бо якщо більше 1000 гривень, то доведеться декларувати», - пожартував владика Михаїл.
Окрім того, Петро Філюк подарував 15 білих троянд, що означають «світлі 15 років роботи разом з суддями».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
От через такі цирки я і хочу валити з Украіни, тут ніколи нічого не зміниться, мені 40 років і на це дивитися уже немає сил.
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