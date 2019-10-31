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У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО

У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО
31 жовтня у день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла відбулось соборне богослужіння на честь престольного свята громади православних християн села Доросині.

Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).

Богослужіння проходило у «храмовій хатинці», де і продовжили звершувати служіння Господу православні християни села Доросині.

Зазначають, у цей день «домовий храм» не зміг вмістити у свої стіни усіх охочих віддати молитовну шану у день престольного свята, тому частина прихожан та гостей перебувала у «притворі» та на подвір’ї, розділяючи спільну молитву з духовенством.

Літургію очолив благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, якому співслужили колишні настоятелі протоієрей Володимир Яцишин, протоієрей Володимир Шекель та клірики Волинської єпархії.

Під час богослужіння піднесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність православних християн.

По завершенні Літургії священнослужителі разом з паствою звершили традиційний хресний хід, де окропили усіх охочих святою водою.

Сльози радості бриніли на очах прихожан, адже Православну віру не вдалось похитнути та знищити. І не важливо чи в хатинці, чи в соборі, нині в Доросинях продовжує лунати молитва за спасіння роду людського.

Протоієрей Петро Іваничко сердечно привітав усіх присутніх з днем престольного свята, нагадавши про те, що небесний покровитель апостол і євангеліст Лука теж був гонимий, але він ніколи не боявся продовжував звершувати апостольське служіння. Тому усім присутнім обов’язково треба пам’ятати, що Віра Христова завжди була й буде гонимою, але ніколи не буде переможеною.

"Проти Православ’я йшли усі: безбожники-атеїсти, єретики й розкольники, язичники й віддані прибічники темних сил, але всі вони зазнали поразки, тому що йшли не проти людей, а проти самого Бога", - зауважив священник.

В свою чергу, настоятель священник Анатолій Дем’янчук щиро подякував собору духовенства, прихожанам й гостям свята та попрохав у всіх присутніх постійно молитись до святого апостола Луки, який чуючи прохальні молитви обов’язково вознесе їх до Господа Бога.

У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) молилися у «храмовій хатинці». ФОТО



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Теги: храмове свято, УПЦ (МП)
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