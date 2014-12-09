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Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО

Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
У загальноосвітній школі №3 міста Нововолинська відбулася акція "Тепло наших сердець - воїнам ООС", до якої долучилися учні 1-11 класів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці "Освіта міста Новолинська".

Зібрані продукти, речі першої необхідності, листи, малюнки, які склали у 26 коробок із написом "Повертайтеся живими", учні передали волонтеру Олександрові Мазурку.

"Сподіваємося, що захисники, які відстоюють цілісність і незалежність нашої держави, відчують тепло дитячих сердець і вдячність за мужність і незламність духу", - йдеться у дописі.

Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, допомога бійцям, школярі
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