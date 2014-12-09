Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО





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Зібрані продукти, речі першої необхідності, листи, малюнки, які склали у 26 коробок із написом "Повертайтеся живими", учні передали волонтеру Олександрові Мазурку.



"Сподіваємося, що захисники, які відстоюють цілісність і незалежність нашої держави, відчують тепло дитячих сердець і вдячність за мужність і незламність духу", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У загальноосвітній школі №3 міста Нововолинська відбулася акція "Тепло наших сердець - воїнам ООС", до якої долучилися учні 1-11 класів.Про це йдеться на Facebook-сторінці "Освіта міста Новолинська" Зібрані продукти, речі першої необхідності, листи, малюнки, які склали у 26 коробок із написом "Повертайтеся живими", учні передали волонтеру"Сподіваємося, що захисники, які відстоюють цілісність і незалежність нашої держави, відчують тепло дитячих сердець і вдячність за мужність і незламність духу", - йдеться у дописі.

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