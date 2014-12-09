Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
Сьогодні, 20:20
У загальноосвітній школі №3 міста Нововолинська відбулася акція "Тепло наших сердець - воїнам ООС", до якої долучилися учні 1-11 класів.
Про це йдеться на Facebook-сторінці "Освіта міста Новолинська".
Зібрані продукти, речі першої необхідності, листи, малюнки, які склали у 26 коробок із написом "Повертайтеся живими", учні передали волонтеру Олександрові Мазурку.
"Сподіваємося, що захисники, які відстоюють цілісність і незалежність нашої держави, відчують тепло дитячих сердець і вдячність за мужність і незламність духу", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на Facebook-сторінці "Освіта міста Новолинська".
Зібрані продукти, речі першої необхідності, листи, малюнки, які склали у 26 коробок із написом "Повертайтеся живими", учні передали волонтеру Олександрові Мазурку.
"Сподіваємося, що захисники, які відстоюють цілісність і незалежність нашої держави, відчують тепло дитячих сердець і вдячність за мужність і незламність духу", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українців попереджають про землетрус до 8 балів
Сьогодні, 20:49
Учні волинської школи передали бійцям на Схід продукти та листи. ФОТО
Сьогодні, 20:20
У «ПортCity» – чорна п'ятниця*
Сьогодні, 19:49