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У Луцьку муніципали викрили ще одну «наливайку». ФОТО

У Луцьку муніципали викрили ще одну «наливайку». ФОТО
У Луцьку на вулиці Ранковій, 1 муніципали викрили «точку», де люди реалізовували з рук алкоголь сумнівної якості.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.

На жінку, яка продавала алкоголь склали протокол адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу – від 3400 до 10200 гривень.

Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.

У Луцьку муніципали викрили ще одну «наливайку». ФОТО

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Теги: сурогат, Луцьк
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