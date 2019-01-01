У Луцьку муніципали викрили ще одну «наливайку». ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.



На жінку, яка продавала алкоголь склали протокол адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу – від 3400 до 10200 гривень.



Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ранковій, 1 муніципали викрили «точку», де люди реалізовували з рук алкоголь сумнівної якості.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.На жінку, яка продавала алкоголь склали протокол адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу – від 3400 до 10200 гривень.Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.

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