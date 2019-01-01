Волинянину, який побив лісового охоронця, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 16:40
30-річному волинянину повідомили про підозру у замаху на крадіжку та в умисному заподіянні тілесних ушкоджень майстрові лісу.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, надвечір 20 жовтня чоловік намагався викрасти дрова, які належать Державному підприємству "Ківерцівське лісове господарство", однак був виявлений лісниками й утік.
На автодорозі неподалік повороту в село Заброди автомобіль зловмисника спинила поліція і під час словесного конфлікту чоловік двічі вдарив майстра лісу.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 345 ч. 2, та ч.2 ст. 15. ч. 1 ст. 185 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Триває досудове розслідування.
Довідково:
Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, надвечір 20 жовтня чоловік намагався викрасти дрова, які належать Державному підприємству "Ківерцівське лісове господарство", однак був виявлений лісниками й утік.
На автодорозі неподалік повороту в село Заброди автомобіль зловмисника спинила поліція і під час словесного конфлікту чоловік двічі вдарив майстра лісу.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 345 ч. 2, та ч.2 ст. 15. ч. 1 ст. 185 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Триває досудове розслідування.
Довідково:
Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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