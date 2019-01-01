Волинянину, який побив лісового охоронця, обрали запобіжний захід





Про це повідомляє пресслужба



Нагадаємо, надвечір 20 жовтня чоловік намагався викрасти дрова, які належать Державному підприємству "Ківерцівське лісове господарство", однак був виявлений лісниками й утік.



На автодорозі неподалік повороту в село Заброди автомобіль зловмисника спинила поліція і під час словесного конфлікту чоловік двічі вдарив майстра лісу.



Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 345 ч. 2, та ч.2 ст. 15. ч. 1 ст. 185 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.



Триває досудове розслідування.



Довідково:



Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річному волинянину повідомили про підозру у замаху на крадіжку та в умисному заподіянні тілесних ушкоджень майстрові лісу.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Нагадаємо, надвечір 20 жовтня, які належать Державному підприємству "Ківерцівське лісове господарство", однак був виявлений лісниками й утік.На автодорозі неподалік повороту в село Заброди автомобіль зловмисника спинила поліція і під час словесного конфлікту чоловік двічі вдарив майстра лісу.Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 345 ч. 2, та ч.2 ст. 15. ч. 1 ст. 185 КК України, та обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.Триває досудове розслідування.Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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